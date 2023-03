Como era de esperar, Lionel Scaloni no anduvo con vueltas y desde tempranoconfirmó lo que se preveía: los mismos 11 titulares que en la final frente a Francia en Qatar, un premio para los campeones del mundo.

Después de la experiencia inolvidable de #Qatar2022, es un placer y un orgullo enorme volver a estar presente en un partido de la #SeleccionArgentina campeona del mundo. Para un evento en el que hubo más de 131 mil pedidos, tener uno de los 345 lugares de prensa es un privilegio. pic.twitter.com/eXy1B9lHHS — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 23, 2023

Ante un adversario totalmente alertnativo (el próximo martes jugará ante Costa Rica por la Liga de Naciones de Concacaf), la selección tomó la iniciativa en campo de Panamá.

El show de DJ Fer Palacio, el ex maquinista del Sarmiento, oriundo de San Antonio de Padua que la está rompiendo desde que abrió el estadio Monumental.@LosAndesDiario @MASdeportesLA pic.twitter.com/m7ejVjNkFe — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 23, 2023

Rápidamente, una marea de camisetas rojas replegó por detrás de la línea de la pelota. Con Enzo Fernández como eje, Argentina hizo circular el balon de una lado al otro del campo de juego. Con la premisa de juntar pases hasta que aparecieran los espacios, el campeón del mundo intentó ser paciente frente a un rival que en los primeros minutos lució ordenado en la faz defensiva.

Tremenda ovación al Dibu Martínez desde todos los rincones del Monumental cuando hizo su ingreso para hacer la entrada en calor. Merecido es poco.

En gran parte, gracias a él, Argentina es campeón del mundo.@LosAndesDiario @MASdeportesLA pic.twitter.com/lOlYIl3EmU — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 23, 2023

Alos 15′ Messi encaró por el vértice derecho del área grande y recibió la falta de Kevin Galván. Tiro libre a centímetros del área. Había olor a gol. La Pulga metió un zurdazo que pegó en la unión de palo y travesaño. El grito 800 se hacía esperar...

🎶"No te lo puedo explicar... porque no vas a entender..."🎶



Insuperable...@LosAndesDiario pic.twitter.com/ASIwO0SzVp — Diego Bautista (@Diego_Bautista) March 23, 2023

Sin embargo, Argentina no se desesperó. Con Di María jugando ya por la derecha (Messi se corrió un poco más al centro), la selección protagonizó un trámite similar al de Polonia en el Mundial. Intentó mucho con las apariciones de Molina con el famoso pase al cajón, pero los centros del exBoca no llegaron al destino deseado. También hubo algunas conexiones Messi-Di María que no prosperaron en los últmos metros. Hasta que el Fideo se animó y sacó un zurdazo desde afuera que se fue alto.

Postales del partido que jugaron Argentina y Panamá en la cancha de River para el festejo del título del mundo. (Federico López Claro)

Entre los 30 y los 40′, Argentina bajó un poco la intensidad. Controló la pelota, no sufrió, pero le faltó precisión en los metros finales. Recién en los últimos 5′, Messi sacudió la modorra con un zurdazo que se fue alto. Y “EnzoFé” metió un derechazo que el arquero panameño José Guerra rechazó sobre el palo derecho. Era un golazo de uno de los más ovacionados de la noche.

Formaciones Argentina vs. Panamá

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Edgardo Fariña, Gilberto Hernández, Richard Peralta y Kevin Galván; Cristian Quintero, José Murillo, Jorge Serrano, Martín Morán; y Alfredo Stephens. DT: Julio César Dely Valdés.

Hora: 20.30

Estadio: Monumental de River Plate

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

TV: TV Pública y TyC Sports.

Messi va por más récords

El partido de este jueves también será una oportunidad para que Lionel Messi pueda alcanzar otra marca personal con la camiseta de la selección: el crack rosarino, de 35 años, lleva 98 goles en 172 partidos oficiales y está apenas dos gritos del centenar.

Messi ya es el jugador con más partidos jugados, el que más Mundiales disputó (cinco) y el artillero histórico del seleccionado argentino.

Este será el tercer cruce entre la Argentina y Panamá, con dos triunfos “albicelestes” como antecedente.

El primer partido fue un amistoso con el seleccionado local de Diego Maradona en Santa Fe (3-1) en 2009; y luego se cruzaron en la Copa América Centenario de 2016 en Estados Unidos (5-0), con un triplete de Messi, un gol de Sergio “Kun” Agüero y otro de Otamendi, quien también estuvo en el primer encuentro.