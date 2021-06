En Uspallata se sienten discriminados por la Liga Mendocina

La habitual tranquilidad de la villa cabecera de Uspallata ya no se siente interrumpida por el inconfundible ruido de pelota que tenía cada fin de semana. Allí donde -a escasos metros de la rotonda, por la Ruta Provincial 52 Norte- cientos de chicos del valle se juntaban en el Club Tiro Federal Andino para disputar cada partido de Primera, Inferiores o Infantiles de la Liga Mendocina de Fútbol.

Despuntar el vicio del deporte más hermoso del mundo en una de las ligas más jerarquizadas del interior del país no sólo era motivo de orgullo de cada integrante de un pueblo tan humilde y trabajador. Representaba mucho más que eso. Significaba pertenecer y sentirse igual que cualquier otro joven deportista de la provincia de Mendoza. Era el sueño del pibe hecho realidad.

Sin embargo, de un momento para el otro, a todos esos chicos les arrebataron el sueño. Se acabó lo que se daba: no más fútbol oficial en el valle, no más participación de Tiro Federal Andino en el torneo de ascenso de la Liga Mendocina de Fútbol. No más Copa de Oro o Plata en las Inferiores o Infantiles.

¿Qué fue lo que sucedió? El Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol (mediante una nota firmada por el vicepresidente Roberto Castillo con fecha del 12 de abril pasado) no le dio lugar al pedido presentado por el club uspallatino jugar sólo con Primera División y le solicitó cumplir con la presentación de las seis divisiones inferiores (Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena).

Lo llamativo del caso es que tal determinación no cumple con el estatuto y el reglamento de la Liga, que en su artículo 107 expresa claramente que “los clubes de Primera B están obligados a inscribir y mantener cuatro equipos como mínimo”. Es decir que a Tiro Federal se le debió solicitar participar con cuatro equipos y no siete como expresa la Liga en la nota.

Además, en cuanto a la exclusión de un club, el estatuto es claro. En su artículo 54 establece que “para expulsar a un club será necesario que el quórum esté formado por los dos tercios del total de los miembros que forman el Consejo Directivo y la resolución adoptada con el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes, siendo apelable ante la Asamblea”.

El enojo de los dirigentes de Tiro Federal Andino de Uspallata tiene que ver con que hubo consejeros que se comunicaron con ellos para asegurarles que el tema no figuró en ninguna orden del día y no se trató en ninguna de las reuniones virtuales. Es más, el club ni siquiera tuvo derecho a defensa para solicitar lo exigido en artículo 107 del estatuto.

“La sensación es que no participamos en la Liga porque se le antojó al señor Castillo y porque había clubes a los que les molestaba trasladarse hasta Uspallata. Es más, nuestro club siempre pagó las planillas más elevadas que el resto porque teníamos que abonar viáticos a los árbitros y al personal de seguridad”, comenta Marcelo Baigorria, directivo (vocal primero) y entrenador de los equipos de Primera y Cuarta de la institución.

“Nos sentimos discriminados, decepcionados y defraudados. Ojalá esto se solucione y podamos volver a competir, es lo que quiere todo el pueblo. Acá en Uspallata hay más de doscientos chicos que se quedaron sin competir y algunos tuvieron que irse a otros clubes, como Talleres y Universitario”, se lamenta Cristian Baigorria, el presidente de la institución del valle de Uspallata.

El reclamo de los hermanos Baigorria se debe a que ambos coinciden en que, posterior a la notificación escrita del 12 de abril, el vicepresidente de la Liga les pidió unos días más para iniciar el trámite. “Cuando le pregunté al señor Castillo en qué consistía ese trámite, me dijo que era en concepto de reafiliación e inscripción de equipos -agrega Cristian Baigorria-, pero el tema es que antes de que se decretara la pandemia en el país, el 7 de marzo del año pasado, nosotros pagamos $ 147.700 en concepto de renovación de carnets. Sin embargo nunca recibimos los plásticos de los chicos y que tal desembolso no figura en ningún libro. Cuando le preguntamos a Castillo qué había sucedido con eso, nos dijo que no éramos el único club que lo había padecido y que ya lo iban a tratar de solucionar. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Y tampoco cobramos los premios por acceder a la siguiente fase de la Copa Mendoza”, agrega el titular de Tiro Federal Andino.

La maldita pandemia derivó en la crítica situación financiera de los clubes. De hecho, Tiro tenía una cuenta bancaria, pero como dejó de generar ingresos, el banco la cerró. Durante la participación del club en los certámenes de la Liga (desde agosto de 2018) la institución recibió el apoyo económico de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Las Heras en concepto de pago de planillas y traslado de las diferentes delegaciones. Claro que dicho importe era para participar en los diferentes torneos de la Liga.

Precursor del valle de Uspallata. El 4 de agosto de 2018, Tiro Federal Andino -fundado en 1935- se convirtió en el primer y único equipo del paraje en participar en el ascenso de la Liga Mendocina de Fútbol.

Sus torneos en el ascenso. En el primer campeonato (Clausura 2018) finalizó en el séptimo puesto. Mientras que en el torneo Anual 2019 finalizó quinto e hizo historia porque se clasificó al cuadrangular por el segundo ascenso, que fue para Boca.

Conflicto en puerta por los ascensos

En la reunión virtual de Consejo Directivo del último martes, los presidentes de los clubes de la Primera B realizaron un pedido formal para que haya un ascenso más a la A. Según se informó luego a través de las redes sociales del ente madre, “los dirigentes del fútbol mendocino, dieron lugar y votaron a favor. Esta situación no pasó desapercibida y clubes como Maipú y Guaymallén, entre otros, presentaron un escrito formal ante el presidente de la Liga pidiendo que los ascensos y descensos de los clubes se regirán por lo que disponen el artículo 75 del Estatuto, que reza que “no podrá ascender más de un club por año”.