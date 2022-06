En un partido muy aburrido, Arsenal y Banfield empataron en Sarandí por Liga Profesional 2022

🗞️ Tapa HDA vs @CAB_oficial : "Frío, frío".



🇨🇩 ARSENAL F. C. 0️⃣ - C. A. BANFIELD 0️⃣



Leé las notas post partido en nuestra página web: https://t.co/atTAmuVgmR🌐💻📲



📸 @emidrianopolis



🇨🇩 VAMOS ARSE!!! pic.twitter.com/MqU0xpJch2