En un clásico a cancha llena, el Celeste goleó y va por el título

Las tribunas de las canchas del fútbol mendocino volvieron a lucir como en las viejas épocas: nutridas de público amontonado, sin tapabocas ni mucho menos alcohol en gel. Como si nada pasara, el derby departamental entre Gutiérrez Sport Club y Deportivo Maipú, válido por las semifinales del torneo de la Liga Mendocina de Fútbol, se jugó con más de mil hinchas en el estadio Anselmo Zingaretti, donde el Celeste goleó 3-0 al Botellero y se clasificó finalista del actual Torneo de Transición.

En medio de una situación sanitaria complicada debido al incremento de casos de coronavirus durante las últimas semanas, en Gutiérrez no respetaron los protocolos sanitarios por la pandemia y ahora el club podría recibir multas o sanciones.

¿Cuántas personas podían ir a la cancha? 250. Así lo establece la resolución 371/21 que fue firmada por el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta y, desde fines de enero, alcanza a todas las disciplinas deportivas de Mendoza. Claro que el pedido puntual llegó desde la Liga Mendocina de Fútbol, que jamás controló que se respetara.

Sin embargo, ayer fue el colmo. La situación se desbordó y más de mil hinchas se aglomeraron en el estadio de la institución celeste. Un escándalo. Lo curioso es que en el momento de ingresar al estadio, a cada persona le tomaban la temperatura con un termómetro infrarrojo y rociaban sus manos con alcohol. Claro que adentro el escenario era completamente distinto. La platea cubierta del estadio General Gutiérrez, con capacidad para 400 personas, mostró muy pocas butacas sin ocupar. El público de Maipú, unas 50 personas entre dirigentes y allegados, ocuparon la tribuna visitante que da a calle Chavarría y fueron evacuados minutos antes de finalizar el encuentro.

Para colmo, tras el final del partido, un hincha de Gutiérrez que estaba en el túnel se mofó de los jugadores de Maipú, lo que provocó una trifulca camino a los vestuarios que terminó con un futbolista del Cruzado (Nahuel Vedia) con un corte en su mano y la policía tirando gases lacrimógenos a los hinchas gutierrinos que se burlaron de los players botelleros a través de las dos ventanas que comunican el vestuario con la popular local. Un escándalo que podría haber terminado en una gran tragedia.

Gutiérrez siempre fue más. En medio de todo ese contexto hubo un partido en el que el equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello impuso su mejor juego e hizo valer su mayor experiencia. Nicolás Salinas -la figura- en dos ocasiones y Maxi Tejerina marcaron los tantos de la goleada del Cele, que ahora va por el título de campeón y la clasificación al próximo Torneo Regional Federal Amateur.

Talleres pasó con incidentes. Con dos goles de Baldaccini (el segundo en el octavo minuto de adición), el Matador logró una victoria épica por 2 a 1 sobre Rodeo del Medio y se convirtió en finalista de un torneo local después de 10 años. Los incidentes se registraron tras el segundo gol azulgrana: los jugadores toponeros se le fueron encima a la terna arbitral. En el tumulto, el juez Iván González recibió varios empujones y golpes. Actuó la Policía y la seguridad privada. Después de varios minutos, un grupo de hinchas de Rodeo invadió el campo de juego tras romper un portón. Los árbitros tuvieron que correr hacia la zona de camarines. Como los hinchas rodeínos habían llegado hasta el área local, los de Talleres saltaron al campo de juego para sacar sus banderas, que estaban colgadas del alambrado interno, lo que produjo encontronazos entre ellos y jugadores visitantes.

La voz oficial Chiapetta: “Fue un papelón lo que pasó”

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, opinó sobre los tres partidos que se disputaron ayer por la tarde con más de 250 personas, que es el número máximo que establece la resolución. “Fue un papelón lo que pasó. Había más de 250 personas y la Liga Mendocina tiene la responsabilidad institucional. Entiendo que no pueden multar, que eso es poder de la policía, pero tiene que haber una responsabilidad en el control. Ellos son el ente que debe hacerlo. Lo que pasa es que toda la la Liga está mal y miran para otro lado. Hemos recibido quejas en otros partidos de la misma situación y encima con pocos policías. Hoy había solo cuatro policías en la cancha de Talleres. Los llevan diciendo que habrá solo 250 personas y luego todo se desborda. Mirá si hubiese pasado algo peor. Es una irresponsabilidad. Nosotros no vamos a tomar medidas, porque no tenemos una denuncia”, expresó el funcionario.

Testimonios

“Obviamente, había más de 250 personas. Pero yo no estoy autorizado a parar el partido y a sacar a la gente, esa es una cuestión de la policía, que ha autorizado esa cantidad de público”. (Gabriel Araujo, árbitro del clásico Gutiérrez - Maipú).

“Es cierto, hubo más de las 250 personas que autoriza el gobierno, pero se trató de respetar el protocolo. Se vendieron las entradas que nos da la Liga y que tienen el seguro del espectador”. (Carlos Quiroga, presidente de Gutiérrez Sport Club).