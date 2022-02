En medio de la interna que explotó en Boca, Wanchope Abila subió una foto con Carlitos Tevez

Boca vive en las últimas horas momentos de tensión y mucha polémica. Wanchope Ábila sorprendió este viernes con un duro mensaje contra la dirigencia por su futuro, más tarde salió Juan Román Riquelme a contestar y hablar de todo. En medio de idas y vueltas, Wanchope subió una foto en el cumpleaños de Carlitos Tevez.

Wanchope Abila y su lealtad con Carlitos Tévez. / Gentileza.

“Feliz cumple rey. Lealtad por siempre amigo”, escribió el delantero de Boca junto al emoji de un puño para su ex compañero y amigo. Este mensaje parece acrecentar la diferencias, ya que Tevez siempre estuvo muy vinculado con la ex dirigencia del club Xeneize, liderada por Daniel Angelici, y muy enfrentada con la actual conducida por Amor Ameal y Riquelme.

El mensaje de Wanchope contra el Consejo: “No les debo nada, ni les tengo miedo”

Wanchope, no es del gusto de Sebastián Battaglia y no tuvo chance desde su regreso al club tras los préstamos a Minnesota United y DC United, ambos de la MLS de los Estados Unidos.

Con un año más de contrato en el club, Boca no lo dejó salir a Colón, Huracán e Independiente, tres de los clubes que lo buscaron en este mercado de pases y el jugador explotó: avisó que lo están ensuciando, que no le debe nada al Consejo y que no tiene miedo pese a haber recibido amenazas. ¿Habrá una solución antes del cierre del libro de pases o seguirá el fuego cruzado?

“Desde el 3 de enero que empecé a entrenar esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo, ni con mi representante, sigo acá, generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás.

Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta.

Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e internar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes, ni les tengo miedo.

Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario”, escribió el delantero.