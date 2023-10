En la previa de la “final” con Palmeiras, una noticia inesperada para el Mundo Boca

Primero fue el Brighton and Hove Albion que supo tener en sus filas a Alexis Mac Allister (actualmente en Liverpool) y luego el Manchester City quien envió emisarios para seguir más de cerca a Valentín Barco. Los cazatalentos de los Citizens que ya habían dado el visto bueno para la compra del joven jugador, se encontraron con una respuesta inesperada. Boca Juniors había llegado a un acuerdo con el “Colo” y su agente para que el también lateral derecho de la Selección Sub 20 que dirige Javier Mascherano se quedara para disputar la actual Copa Libertadores de América.

Sin embargo, los buenos rendimientos de Barco en el equipo de Jorge Almirón provocaron que el Manchester City empezara a planificar una estructura económica para quedarse con el futbolista a partir de diciembre. Es más, en el conjunto que milita Julián Álvarez y que tiene como entrenador al español Josep Guardiola, ya tienen una planificación para que el “Colo” logre una rápida adaptación al fútbol inglés y europeo. Según el periodista Hugo Balassone de TyC Sports, los Citizens van a pagar la cláusula de salida (10 millones de dólares y su vínculo actual es hasta diciembre del 2024) del polifuncional jugador y después lo cederán a préstamo “a un equipo del Championship para que sume rodaje”.

Con esta noticia, el Xeneize se desayunó en la previa del encuentro que jugará esta noche ante Palmeiras por el encuentro de vuelta de las semifinales de Libertadores. Si finalmente ello sucede, desde principios del 2024, el lateral-volante llegará a Inglaterra pero no para jugar en la Premier League, sino que la idea de los Citizens es tenerlo más cerca a Barco, y en una liga altamente competitiva como lo es la Segunda División de dicho país.

Abanico de posibilidades. El City tiene por delante mucha competencia en sus intenciones por quedarse con el “Colo”. Es que se sabe que otros emisarios de clubes europeos siguen de cerca las actuaciones de una de las joyas más importantes que sacó Boca en los últimos años. En tal sentido, también hay ojeadores de Chelsea, Newcastle, Brentford, Wolverhampton y Nottingham Forest, que siguen las performances del jugador. Aunque no son los únicos. En el resto de Europa, Barco también aparece en los planes de Celtic, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, AS Roma, Juventus, Paris Saint-Germain y AS Mónaco.