En Independiente Rivadavia prenden velas por Cristian Aracena

El domingo Independiente Rivadavia recibe a Brown de Puerto Madryn y todas las miradas están centradas en Cristian Aracena, quien trabaja a contrarreloj para tratar de llegar al partido.

Es que el “Pity” se desgarró ante All Boys el 23 de junio y para el partido ante los patagónicos no se habrá llegado ni a la mitad de días que se necesitan para recuperarse de esa lesión muscular.

De todas maneras el arquero aseguró sentirse bien: “Tuve algunas exigencias y me sentí bien. El día después de la lesión me puse a trabajar. Me siento bien y me ilusiona como estoy progresando. Para atajar tienen que estar dadas las condiciones”, aseguró en el programa Dos de Punta.

Aracena sueña con volver a atajar en esta fecha. foto: Nicolás Rios / Los Andes Nicolás Rios

Si el “Pity” no arriesga el domingo, el que ocupará su lugar será el juvenil Diego Atencio de 18 años, ya que Emmanuel Cirrincione decidió dejar el club por los hechos de violencia que vivió el plantel al regreso de Rafaela, cuando un grupo de barras interceptó el colectivo, agredió a dirigentes e intentó robarle a los jugadores.