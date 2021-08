En Gimnasia definen la partida de su presidente a la espera de lo que hagan Diego Pozo y Cristian Llama

El presidente del club Gimnasia y Esgrima, Fernando Porretta, anunció oficialmente el pasado domingo su deseo de renunciar a su cargo después de que un grupo de barras “apretara” a los jugadores en el entretiempo del partido que el Lobo perdió frente a Quilmes por 3-0, en el Víctor Legrotaglie. Y tras este comunicado, el técnico Diego Pozo y su máxima figura, Cristian Llama, también afirmaron que lo harían.

“No comparto los incidentes ocurridos esta tarde en la sede de nuestro Club, donde un grupo de 15 personas que se identifican como “hinchas” de nuestra institución ingresaron forzadamente y sin autorización al sector de camarines con la única intención de amedrentar y amenazar a nuestros jugadores”. Y “en virtud de no encontrar en este sector una manera cordial, humana y respetuosa para conciliar cualquier diferencia o manifestación hacia nuestro querido Club o el desempeño de mi gestión, es que he decidido presentar mi renuncia al cargo de presidente”, había expresado Porreta.

Esta decisión será analizada, evaluada, aceptada o no, por la Comisión Directiva esta noche. Al igual que la postura del entrenador Pozo y de Llama, la figura del equipo, quienes ya dijeron que si el presidente se va, ellos también lo harían “por respeto a Fernando”.

Llama aseguró a los medios de comunicación que “es lo que corresponde, Porreta me trajo y si él renuncia, me voy. Me llamaron de Belgrano”.

Sobre este último caso, se hará difícil la desvinculación del jugador ya que hace pocas semanas renovó con el club hasta fines de 2023. Lo cual, pese a la oferta que tiene del club cordobés para jugar por 18 meses, podría no ser viable salvo que sea por préstamo o por compra y cumpliendo con todas las cláusulas. Un asunto que, de darse, deberá ser destrabado por la vía legal.

En conclusión, habrá novedades recién esta noche o mañana, dependiendo de lo que suceda en la mesa grande del club, si hay acuerdo o no. Y de ser esto último, habría un cuarto intermedio.

Por el momento, todo esta en stand by en el Lobo del Parque que sufrió los efectos de la violencia barrabrava al igual que Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, quienes tuvieron que padecer a los inadaptados en reiteradas ocasiones.