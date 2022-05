En el tercer día de competencia, victorias para Venado Tuerto. Ivi Maray, La Estacada y Chapaleufú

El la jornada de ayer se disputó la tercera fecha del 32° Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH) RUS, por la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, que se disputa en el Club de Campo Mendoza y en La Estacada Polo Club y que cuenta con la participación de 10 equipos de entre 11 y 16 goles de valorización, representando a las provincias de Mendoza (2), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta, Santa Fe y San Luis, que están agrupados en dos zonas que se enfrentan a la americana. Los ganadores de cada grupo jugarán la final por el trofeo mayor, mientras que los segundos lo harán por la Copa Roberto Cavanagh; y los terceros por el Copa Amistad.

Por la zona 1, Venado Tuerto se quedó con un gran triunfo y derrotó al invicto Los Sauces por 10 a 9. Mientras que en el otro enfrentamiento que se dio en el Club de Campo de Mendoza, Ivi Maray se recuperó tras la derrota de ayer y venció a Hípico de Gualeguaychú por 12 a 9. Cuarto Rincón de Corrientes quedó libre.

En la otra zona, La Estacada ganó todo lo que jugo y está vez venció a Salta por 13 a 5, de esta forma, esperará lo que suceda con Chapelufú el jueves (enfrentará a Salta) para definir al finalista. El equipo de La Pampa le ganó hoy a Arelauquén, 9 a 8.

El miércoles habrá jornada de descanso por lo que la acción continuará este jueves con la cuarta jornada, en la zona 1 se enfrentarán Venado Tuerto-Hípico de Gualegauychú y Los Sauces-Cuarto Rincón. Mientras que, Chapaleufú jugará desde las 11 horas ante Salta y a continuación, Arelauquén enfrentará a Campo de Mendoza. La entrada tanto en el Club de Campo de Mendoza y en La Estacada es libre y gratuita.

El polo argentino es el más grande del mundo y además tiene el certificado de licencia Marca País. Este campeonato es un hito más dentro de ese crecimiento del deporte a lo largo y a lo ancho de Argentina y una muestra de cómo se suman cada vez más hinchas, clubes, jugadores y jugadoras.

Los resultados de la tercera fecha fueron los siguientes:

Zona 1 – Club de Campo Mendoza

Venado Tuerto (Santa Fe) 10, Los Sauces (San Luis) 9.

Ivi Maray (Córdoba) 12, Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos) 9.

Zona 2 – La Estacada Polo Club

Chapaleufú Epona (La Pampa) 9, Arelauquen (Neuquén) 8.

La Estacada (Mendoza) 13, Salta P. C. Airampó 5.

Las formaciones:

Venado Tuerto (Santa Fe): Magín Burgos 2, Simón Pioltino 2 (Recibió una tarjeta amarilla), Guillermo Cavanagh (h) 6 y Marcos Rooney 6. Total: 16.

Los Sauces (San Luis): Milagros Sánchez 1, Ezequiel Sánchez 4, Rodrigo Sánchez 4 y Gonzalo Santamarina (h) 4. Total: 13.

Ivi Maray (Córdoba): Manuel Serra 2, Lucas Boccolini 3, Iván Maldonado (h) 5 y Santino Magrini 5 (Recibió dos tarjetas amarillas). Total: 15.

Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos): Salvador Veronesi 3, Manuel Veronesi 3, Franco Veronesi 3 y Nicolás Recaite 6. Total: 15.

Chapaleufú Epona (La Pampa): Alberto Garzarón 3, Santiago Goñi 4, Iván Lariguet 6 y Gonzalo Guiñazú 3. Total: 16.

Arelauquen (Neuquén): Juan Roca Jalil 1, Enrique del Campo 3, Eduardo Venturino (h) 5 y Gustavo Usandizaga (h) 5 –jugó en reemplazo de Francisco del Campo–. Total: 14.

La Estacada (Mendoza): Juan F. Guevara 2, Juan M. Sabina 4, Marcelo Garrahan (h) 5 y Jerónimo Venturini 5. Total: 16.

Salta P. C. Airampó: Alfredo Boden 2, Esteban D´Andrea 3, Octavio Olmedo 6 y Felipe Kelly 4. Total: 15.

Quedaron libres en la fecha 3:

ZONA 1

Cuarto Rincón ERSA (Corrientes): Martín Cardozo 2, Walter Cardozo 2, Agustín Von Wernich 4 y

Gustavo Usandizaga (h) 5. Total: 13.

