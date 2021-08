En Boca explotaron contra Sebastián Villa y aseguraron que será sancionado

La novela entre Boca y Sebastián Villa escribe nuevos capítulos todos los días. En esta oportunidad el colombiano se mantuvo en su postura de irse de club, a pesar de la reunión que mantuvo con Juan Román Riquelme, y se ausentó a la práctica de este martes.

La dirigencia consideró insuficiente la oferta de Brujas de Bélgica y el delantero se rehúsa a cumplir con sus obligaciones y por eso desde la institución analizan sancionarlo.

Sebastián Villa se quiere ir de Boca. Redes

En diálogo con TNT, Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, se siente defraudado y no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de su compatriota: “Me duele porque Villa fue el jugador mas protegido por el club. Estoy triste y con bronca como colombiano que soy. Boca respetó todo con Villa. Él no se está presentando a entrenar y lo llevará a las máximas penas posibles que el club pueda impartir. Cuando alguien no agradece todo lo que se le da, cuanto menos, es triste. Creo que Villa es el jugador que más se le ha ayudado. En situaciones personales (NdeR: por la causa que derivó en juicio oral por violencia de género), tuvo el apoyo del club”.

El “Patrón” adelantó de posibles sanciones para Villa, lógicamente fuera de los concentrados para jugar contra River, este miércoles a las 19 en La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina.