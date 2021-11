En Argentina, Valentino Rossi homenajeó a Maradona

🇦🇷🇮🇹 Siempre está, no pregunten cómo.

Valentino Rossi se retira de MotoGP y es imposible no recordar este encuentro con Maradona.



😱El número de "The Doctor" es el 46 y adivinen cuánto suma la fecha de hoy (14/11/21).



¡Fua, el Diego! pic.twitter.com/1M94cB9mfU