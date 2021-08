Emotivo: Hugo Conte se emocionó hasta las lágrimas por la clasificación de la Selección Argentina de vóley

El triunfo de la Selección Argentina de vóley ante Estados Unidos fue muy emocionante, ya que era la última oportunidad para los chicos dirigidos por Marcelo Méndez para clasificar a los octavos de final y por eso es que desató la locura por parte de los jugadores y las lágrimas nada menos que de Hugo Conte.

Es que Hugo, que obtuvo la histórica medalla de bronce en Seúl 88, oficia de comentarista para TyC Sports y vibró en cada punto del equipo desde las gradas del estadio y cuando José Montesano relató el punto que le dio el triunfo al equipo donde juega su hijo, Facundo, la emoción pudo más que él: no pudo contener las lágrimas y después levantó sus brazos, se abrazó al relator y aplaudió como un hincha más.

El video de su reacción en el final se viralizó en las redes y minutos después pudo darse el gusto de charlar con Facundo, héroe de esta generación: “Qué decirte hijo... felicitaciones, se la recontra bancaron como siempre, están realmente jugando a un nivel altísimo y se la están creyendo, a medida que avanza el campeonato sentimos todos que van creyendo cada ves mas en ustedes mismos. Y eso está bárbaro”, comentó.

Además, en el breve diálogo que mantuvo a través de los micrófonos, se lamentó por no poder festejar con él: “Estos protocolos que no me dejan darte un abrazo”. A lo que su hijo le respondió: “Estoy muy feliz, tengo unas ganas de abrazarte viejo ahí”.

A Facundo Conte también se lo notó conmovido por la situación: “Viejo me pone muy feliz poder estar compartiendo esto con vos”, le confesó, al tiempo que admitió que por momentos desde la cancha escuchan sus gritos de apoyo y los de Montesano.

Para cerrar la entrevista, le permitieron a Facundo ver el video de su padre que para ese entonces ya era viral en las redes: “La emoción del viejo ahí, es mi emoción, yo me la tengo que guardar porque tengo que mantener el fuego, no la puedo dejar salir, hay que mantenerla para jugar. Pero la verdad que tengo esa misma emoción adentro pero todavía no es momento de dejarlo salir”, declaró.