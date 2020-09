Emotiva despedida de Lionel Messi a Luis Suárez y dura crítica a la dirigencia del Barcelona

Tras conocerse la salida de Luis Suárez del Barcelona, Messi lo despidió con un sentido mensaje en las redes sociales. En el texto, Lionel no perdió la oportunidad de apuntar contra la dirigencia del club.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó a despedirse Lio de su amigo uruguayo.

Lio se despidió a Suárez en una publicación de Instagram.

Suárez, quien es el tercer máximo goleador histórico de la institución e íntimo amigo del futbolista argentino, partirá al Atlético Madrid, uno de los grandes candidatos a obtener el título de la Liga de España.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, continuó Messi en un tono más duro.

Su pareja, Antonela Roccuzzo, también cruzó mensajes con su amiga Sofía Balbi, esposa del uruguayo: “Esto no lo rompe nada ni nadie”.

Suárez se perdió varios partidos de la pasada temporada por un problema en la rodilla, sin embargo, su rendimiento fue muy positivo: marcó 21 goles y brindó 12 asistencias en un total de 36 presentaciones. En respuesta a su amigo, el delantero de 33 años contestó el posteo con unas sentidas palabras de agradecimiento: “Que dos o tres no empañen lo gigante que sos”, dijo.