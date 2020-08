Emmanuel Cáceres: “Lo ideal es estar en un equipo como piloto oficial”

Es uno de los top del motor mendocino que se vio afectado como todos los deportistas frente a esta situación sanitaria que envuelve al mundo. Pese a ello, Emmanuel ‘Peluche’ Cáceres es optimista: “Le saque provecho a todo esto, ya que volví a andar en bici y a entrenar bien, algo que no hacía hace tiempo. Le busco el lado bueno a la situación”, dijo con una sonrisa, el Piloto del Pueblo.

El volante del Clase 3 del Turismo Nacional y campeón 2015 del TC 2000, cuenta que armó un simulador y que este fin de semana o el próximo comenzará a competir en las virtuales. Para ello tuvo el asesoramiento de sus amigos Bernardo Llaver y Julián Santero, dos números puestos en el Súper TC 2000 y Turismo Carretera. “Me contaron cómo armarlo y cuando necesito saber algo los molesto, no tienen problemas, siempre me dan una mano”, se expresa con cierto agradecimiento.

Este año no alcanzó a competir ya que cuando había conseguido el presupuesto para subirse al Ford Focus del Litoral Group se vino el parate. Va a continuar en el TN, donde hizo su debut el año pasado (en el mismo equipo que Santero), en el que tuvo muy buenos resultados. Cuenta que el presupuesto es de 1 millón por carrera (12 millones por la temporada) y que, cuando no compite, es coaching en el Fiat Competizione y el TC 2000.

Aún no está claro cuando retornarán las competencias, Cáceres ve distante la vuelta a nivel nacional y cercano el Zonal Cuyano y expresa que son muchas las familias que viven de esto y teniendo en cuenta que el motor” es una industria que mueve más de 7 mil millones al año, que impactan directa o indirectamente en más de 50 mil familias.

-Veo que tomás estos momentos con optimismo

-Estoy organizándome y buscando estar bien preparado, entrenando mucho y trabajando lo físico. Además, terminé de armar el simulador.

-¿Vas a competir en las virtuales?

-Estoy viendo. Terminé el simulador pero me falta sacar detalles, porque no es cuestión de prenderlo y jugar, hay que ponerlo a punto. Ahora me han hecho el parche de mi auto, algunas publicidades y poniendo el Focus a punto, porque va a empezar un campeonato nacional de la Liga APVM que se transmite por Youtube.

-¿Has podido ir a girar al autódromo de San Martín?

-No. Estoy terminando de armar un Fórmula, que es la categoría en la que competía, y le estoy dedicando tiempo a eso, para ir directamente con el auto al autódromo.

-¿Estás haciendo algo alternativo o solamente con el automovilismo?

-Le ayudo a mi papá en su empresa. La mitad de tiempo al automovilismo y la otra a la empresa de combustible de mi viejo.

-No pudiste empezar el año competitivo, ¿qué pasó?

-La primera fecha no corrí por falta de presupuesto, y la pandemia me agarró a mitad de camino cuando estaba por empezar a correr, cuando estaba cerca de completar el presupuesto. Había arreglado con Litoral Group en el TN con el auto de Gustavo Cano, que lo atiende Pepe Belloso. Tuve otras posibilidades del TC 2000 y el Top Race, pero me dediqué de lleno al TN.

-Tuviste un buen en 2019.

-El año pasado fue mi primer año en Clase 3. Lo tomé como experiencia y tuve muy buenos resultados parciales. Lo bueno era poder continuar y si bien no pude arrancar esta temporada, venía buscándole la vuelta.

-¿Cuánto cuesta estar arriba del Ford en el TN?

-Antes de la pandemia necesitábamos $1 millón por fin de semana. Son 12 fechas, 12 millones más o menos. Ahora debe estar un poco más porque en el automovilismo los repuestos son en dólares y es moneda aumentó. Hay categorías que están tratando de bajar costos, pero igual creo que van a seguir siendo los mismo números. Para los equipos no es fácil. Muchos que la están pasando mal y han tenido que buscar alternativas.

-¿Vas a darte algunas vueltas en el Zonal Cuyano?

-Hace unos días me habló el Pelado (Gustavo) Santibáñez, que es mi suegro, y me ofreció correr en su Peugeot 206, porque él está armando un Clío para competir en el santafesino. Acepté siempre y cuando no me coincidan con los fines de semana donde trabajo como coaching o esté corriendo en alguna categoría nacional.

-¿Qué hacés precisamente como coaching?

-Estoy en la Fiat Competizione y en el TC 2000, donde asesoro a los pilotos en pistas, cámaras y le hago la radio. Siempre digo que cuando ya no compita, me gustaría seguir como coaching en algún equipo.

-¿Cómo viene la mano con la reanudación del deporte motor?

-Por lo que veo me parece que va arrancar primero el Zonal que lo Nacional, algo que está bueno porque no hacemos muchos gastos. Estuve en comunicación con los equipos a nivel nacional y no muchas novedades.

-¿Nos decías que has vuelto a entrenar bien?

-Después de muchos años volví a tener una bicicleta y me puse a usarla. En la semana le meto mucho a lo físico y los fines de semana me voy a andar en bici. El año pasado se me complicó y trabajé casi todos los fines de semanas y no tuve tiempo para lo físico.

-¿Es fundamental lo físico?

-Sí, porque arriba del auto sirve y mucho. Tengo entrenamiento cognitivo, funcional y resistencia, eso te ayuda a pensar y a tener otra reacción. Mi profesor es Diego Vega, estamos juntos desde que arranqué, y Gastón Digarbo me conduce en lo cognitivo; la vista, la reacción y los reflejos.

-¿Tus sueños por qué lugares pasan?

-Tuve la oportunidad de correr y probar en Fórmula 2000 de Inglaterra, pero mi sueño desde chico era estar en Turismo Carretera, TC 2000 o el TN. Por ahí se me hizo un poco difícil mantenerme. Me gustan muchos las categorías de Turismo y afuera hay muchas, por ahí, quien sabe.

-¿Estar detrás de un presupuesto te quita concentración?

-Sí, la verdad que quita tiempo, horas de entrenamientos y trabajo en el auto. Me lleva más tiempo conseguir y juntar el presupuesto que trabajar en el coche. Siempre lo ideal es estar en un equipo como piloto oficial.

-¿Cómo vez a los pilotos mendocinos?

-Tenemos buen nivel de pilotos, han tenido oportunidades de correr y mostrarse en el Turismo Pista a nivel nacional y anduvieron muy bien. No sólo los pilotos y sino también los autos. Está fuerte el Zonal, tiene buen nivel, por ahí lo que faltan son más autos.