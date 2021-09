Emmanuel Cáceres correrá en el Súper TC2000

El mendocino Emmanuel Cáceres será el invitado de Nicolás Moscardini en los 200 kilómetros de Buenos Aires del Súper TC2000.

“Peluche” Cáceres fue el Campeón 2015 de TC2000 a bordo de un Honda Cívic. Además, cuenta con experiencia en Súper TC2000 ya que ha conducido autos de la marca Toyota y Fiat. “Es una gran noticia esta confirmación, no se imaginan las ganas que tenía personalmente, de ser parte de la Categoría. En mi caso, he sido piloto titular y he competido en dos ediciones de los 200 Kilómetros de Buenos Aires”, expresó Cáceres con Carburando.

Emmanuel Cáceres correrá los 200 Kilómetros del Súper TC2000

Sobre el nuevo auto del Súper TC2000 y sus expectativas para la carrera, Peluche comentó: “El año pasado probé el Honda 2020 y me pareció un auto increíble. Ojalá sea una gran carrera para nosotros, de manera personal voy a poner todo a disposición del equipo Toyota Gazoo Racing Junior Team, para poder evolucionar y tener una competencia de menor a mayor. Me he preparado de la mejor manera posible, haciendo simulador y físicamente. Desde febrero no participé a nivel nacional y espero tomarle rápido la mano al manejo del Súper TC2000. Hay muchas tandas para pilotos invitados y habrá que girar todo lo que se pueda para adaptarse al Toyota Corolla”.

Para completar, Cáceres contó cómo le llegó la oportunidad de ser parte de la carrera más importante del año. “En la competencia de La Pampa iniciamos conversaciones con la familia Moscardini y me pone muy contento ser parte de la carrera, sobre todo con un piloto tan rápido como “Nico”