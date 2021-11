Emanuel Quinteros: “Siento que me saqué una mochila de encima”

Quizá haya sido una de las pocas aristas positivas que dejó el convulsionada fin de semana en el Mundo Tomba. Entre la derrota (0-2) en cancha ante la “T” cordobesa y el otro duro revés en el escritorio por el cambio de fecha del partido de semifinales ante el mismo rival del sábado en el estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz pasó días realmente olvidables.

Transcurrían 28 minutos del segundo tiempo del encuentro frente a Talleres de Córdoba cuando Diego Flores mandó a llamar a Emanuel Alejandro Quinteros (21 años), otro ilustre integrante de la famosa categoría 2000 de Godoy Cruz, aunque en este caso sin tanto recorrido en las divisiones inferiores del club como Ezequiel Bullaude, Tomás Badaloni, Valentín Burgoa o Gonzalo Ábrego.

¿Cómo es su historia? La cuenta el propio Quinteros en primera persona: “Arranqué en la escuelita de fútbol de ‘Lalo’ Bazán de muy chico, después pasé a Maipú y a los 19 años llegué a Godoy Cruz. Por suerte pasé las pruebas y quedé en Cuarta de Liga Mendocina. Después, a los meses me subieron a AFA y a fin del año pasado comencé a jugar en Reserva. A mitad de año el Gallego Méndez me subió al plantel de Primera División y por suerte me he podido mantener, vengo entrenando con el plantel desde mitad de año y haber debutado en Primera es la frutilla del postre”, cuenta el natural de Luján que actualmente vive en el departamento de Maipú.

Y ahí nomás cuenta sus sensaciones tras haber jugado sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol profesional: “La verdad, siento que me saque un peso encima. Venía de cinco partido yendo al banco de suplentes, sin poder entrar y con mi familia siguiendo todos los partidos. Así que creo que me saqué una mochila de encima. Una lástima la derrota, tengo sensaciones raras, pero en lo personal estoy contento”, contó el volante central.

Con respecto a los casi veinte minutos que estuvo en cancha, agregó: “Me sentí bien, entré con el partido medio picado. Venía de una lesión en el tobillo y por suerte no me jodió. Diego (Flores) me pidió que hiciera lo mismo que Chaco (Acevedo), que busque profundidad y no jugar tanto para atrás porque para el partido estaba como para para remontarlo, así que teníamos que jugar para adelante. Lamentablemente mucho no se puede evaluar por cómo se dio el partido, pero lo tomo como algo positivo”.

Javier Patalano, DT de la Reserva tombina, define a Quinteros como un “volante central de muy buena técnica y con una lectura de juego interesante. Buen primer pase con criterio. Tanto en corto como en largo. Intuitivo a la hora de recuperar el balón”.

Eso sí, cuando Los Andes lo consulta por sus características, el propio Emanuel se autodefine: ”No me gusta decir a quién soy parecido, por ahí tengo tengo una forma de jugar que es más de armar juego y de tener el balón. Implementar un poquito los defensivo y lo ofensivo para un volante central es clave. Se puede decir que soy parecido a Ábrego”.

Al igual que Bullaude y Ábrego, Quinteros es otro joven valor formado de muy pequeño en la Escuela de Fútbol de Eduardo “Lalo” Bazán. “Después Eze se fue a Buenos Aires y con Gonza al tiempo coincidimos en Maipú. Gracias a Dios ahora estamos los 3 en Godoy Cruz, un sueño”.

Tras la dedicatoria a sus viejos, amigos y familiares, “Parce” (como le dicen en Reserva) deja un mensaje: “Es un sueño haber debutado en Primera División, ahora espero poder mantenerme y tener más partidos”.