Ellen Fokkema, la futbolista neerlandesa que fue autorizada a jugar en un equipo de varones

Ellen Fokkema, una neerlandesa de 19 años, será la primera futbolista que podrá jugar en un equipo formado por hombres en la cuarta división de los Países Bajos, para el club VV Foarut, en un plan pionero que puso en marcha la Federación de Fútbol de ese país.

”Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es conseguir una mayor participación de mujeres en equipos profesionales masculinos”, explicaron desde la Federación.

Hasta el momento sólo se permitía en los Países Bajos a las mujeres jugar en equipos mixtos hasta los 18 años, a partir de entonces cada uno debía ir a divisiones de su mismo sexo, publicó el periódico catalán Sport.

”Juego con chicos desde que tenía cinco años y no me tomé bien el no poder seguir jugando con ellos la próxima temporada. Consulté al club si era posible seguir y presentamos una solicitud a la Federación, que me autorizó a continuar en este plan piloto”, declaró Fokkema.

”Me siento muy feliz y sobre todo porque mis compañeros de equipo me apoyaron y reaccionaron con mucho entusiasmo al enterarse que me quedaré con ellos en el equipo”, añadió la futbolista en declaraciones a la prensa neerlandesa que recogió Sport.

Por su parte, la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Futbol), expresó que tomará el caso de Fokkema como un experimento, ya que todos los años reciben solicitudes de mujeres para poder integrarse a clubes de varones y, en el caso de que resultara exitoso, podrían otorgarse más permisos de forma regular.