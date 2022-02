Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay le ganó a Venezuela y se ilusiona con su pasaje a Qatar 2022

Uruguay sacó chapa ante Venezuela. El combinado de Diego Alonso le ganó por 4-1 a los de José Pekerman por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Centenario. Con este resultado, los charrúas se posicionan en la cuarta plaza del certamen clasificatorio y mantienen la ilusión intacta de estar en el Mundial de Qatar 2022. Los goles de la Celeste fueron de Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez, mientras que para la Vinotinto Josef Martínez entonó el grito sagrado.

El árbitro Bruno Arleu de Araujo dio el silbatazo inicial, y, a menos de transcurrir el primer minuto de juego, la primera emoción apareció. Tras un centro de Edinson Cavani que la defensa venezolana logró despejar, aunque con cierta dificultad, la pelota le cayó a Rodrigo Bentancur. El volante ex-Boca desenfundó un tremendo derechazo desde la medialuna del área y Wilker Fariñez quedó sin chances.

Minutos más tarde, a los 22 de la primera mitad, Facundo Pellistri comenzó a gambetear a todos los rivales que se le ponían en frente. A puro desequilibrio el volante ingresó al área, ensayó un centro atrás para la aparición de Giorgian De Arrascaeta, quien tan sólo la tuvo que empujar.

Luego, y cuando el final del primer tiempo llegaba a su fin, Edison Cavani dijo presente en el marcador y así dibujar la goleada en el marcador. Tras una serie de rebotes, la número cinco le quedó mansita al killer charrúa y este arrojó una pirueta exquisita para anotar.

Ya en el complemento, y a escasos minutos de su arranque, Facundo Pellistri desbordó por derecha y le cometieron penal. En primera instancia el juez del cotejo no pitó la pena máxima, pero a instancias de VAR lo convalidó. No obstante, en la primera ejecución Luis Suárez malogró el disparo desde los doce pasos, pero tras que cobren invasión por parte de los venezolanos, el Pistolero no perdonó.

