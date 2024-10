Eliminatorias Sudamericanas: con algunas dudas, Lionel Scaloni define el 11 titular para recibir a Bolivia

El entrenamiento del domingo por la tarde le permitió a Lionel Scaloni aclarar el panorama para definir el once de la Selección Argentina para recibir mañana, desde las 21, a Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien el equipo no está confirmado y resta una práctica, solo habría tres dudas en el cuerpo técnico argentino. La gran duda es si reaparece o no Alexis Mac Allister en el equipo, que por lo que demostró en las últimos entrenamientos pareciera que dejó atrás la molestia que no le permitió jugar con Venezuela y podría ser parte de los titulares.

¿Cuáles son las dudas de Scaloni para definir el equipo?

Más allá de que la situación de Mac Allister aún no está definida, en las últimas horas empezó a aclararse y lo más probable es que el mediocampista del Liverpool sea titular. Ahora bien, ¿por quién ingresa? Los dos máximos candidatos a salir del equipo son Giovani Lo Celso y Thiago Almada.

De todos modos, lo más probable es que Scaloni busque juntar a Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi en el ataque, generando así la salida de Almada y el jugador del Betis se mantendría en el equipo para formar una línea de cuatro en el mediocampo.

La otra duda pasa en la línea defensiva. Con la vuelta confirmada del Cuti Romero que cumplió su fecha de suspensión, el DT deberá definir quien lo acompañará. El zaguero del Tottenham tomará el lugar de Germán Pezzella y la pulseada estará entre Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

Ota viene atravesando un gran momento y fue el autor del gol en Maturín, mientras que el defensor del Manchester United no jugó el último partido por una molestia y podría perfilarse para estar desde el arranque este martes.

El probable once de la Selección Argentina vs. Bolivia

Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.