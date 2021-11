Eliminatorias Sudamericanas: así se jugará la doble fecha clave para clasificar a Qatar 2022

Eliminatorias Sudamericana | TV Fecha 13



Jueves

🇪🇨🇻🇪 Ecuador vs Venezuela - TV Publica

🇵🇾🇨🇱 Paraguay vs Chile - TyC Sports

🇧🇷🇨🇴 Brasil vs Colombia - TyC Sports 2

🇵🇪🇧🇴 Peru vs Bolivia - TV Publica



Viernes

🇺🇾🇦🇷 Uruguay vs Argentina - TV Publica y TyC Sports