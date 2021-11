Eliminatorias Sudamericanas: Argentina está a un paso de la clasificación pero cuántos puntos necesita

Pasemos en limpio. Argentina se mantiene invicta en estas Eliminatorias Sudamericanas, con la victoria en el clásico rioplatense de ayer frente a Uruguay (1-0) sumó 28 unidades, y continúa siendo escolta de un Brasil (34) que ya cumplió con el objetivo.

Ahora bien, Argentina aún no tuvo su prueba de fuego, no se ha enfrentado con el equipo que realmente será el termómetro para saber si este equipo de Scaloni está afianzado. Pues con Brasil se enfrenta el próximo martes, esta vez -si no hay inconvenientes en San Juan- en un partido de 90 minutos.

Y vale recordar que aún se espera la resolución de la Conmebol de aquel suceso vergonzoso en el Mineirao donde el partido de la sexta fecha fue suspendido a los 5 minutos de iniciado el juego, por la interrupción de autoridades sanitarias brasileñas al estadio que se metieron a la cancha para buscar a cuatro jugadores argentinos acusados de no cumplir con las normas vigentes por la pandemia de covid-19.

Por lo que el duelo de esta próxima fecha, la 14, será fundamental. Y verán:

Son 5 partidos que restan para el certamen clasificatorio para el próximo Mundial. De sumar de a 3 frente a la Verdeamarela, Argentina se clasifica, mirando de reojo a Ecuador, el único equipo que podría superarlo matemáticamente si en los siguientes encuentros la albicelestes obtiene sólo reveces y los caribeños puras victorias.

Hay 15 puntos en juego, actualmente Argentina suma 28 y Ecuador, 20. En la fecha 15, a disputarse en enero del 2022, los de Scaloni visitarán a Chile (16 puntos), equipo que en los últimos años se convirtió en una piedra en el zapato para la selección de Messi y compañía. Luego le sigue Colombia (16) y Venezuela (7), ambos de local; y en la última define con Ecuador.

De darse altibajos en el elenco nacional, el final de esta historia será con suspenso.

¿Qué le queda a la Argentina?

*Fecha 6: suspendida (Brasil vs Argentina), la Conmebol debe emitir resolución del conflicto.

Fecha 14: Argentina vs Brasil en San Juan, este martes a las 20.30

Fecha 15: Chile vs Argentina, el 27 de enero en Santiago.

Fecha 16: Argentina vs Colombia, el 1 de febrero.

Fecha 17: Argentina vs Venezuela, el 24 de marzo.

Fecha 19: Ecuador vs Argentina, el 29 de marzo.