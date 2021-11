Elecciones en el Tomba: reina el suspenso por la presentación de un recurso de amparo

Quienes pensaron que la novela había terminado y que el próximo domingo 7 de noviembre se llevaría a cabo un histórico proceso eleccionario en el Club Deportivo Godoy Cruz con dos listas después de 43 años, se equivocaron.

Es que ayer, desde la oposición encabezada por Andrés Nicosia (candidato a presidente) y Fernando Da Fré (postulado como vicepresidente) se interpuso un recurso de amparo solicitando como medida cautelar que se “suspenda el proceso electoral en el club por importar este acciones que conculcan y los de la totalidad de los socios del club con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas”, según reza el escrito presentado por el socio N° 1881 Javier Beltrami y candidato a secretario por “Renovación Bodeguera”. El Dr. Juan Manuel Cuestas firma al pie y patrocina la acción judicial que ingresó en el Tribunal de Gestión Asociada Primero de Mendoza que conduce la Dra. Fabiana Martinelli, quien deberá resolver la medida cautelar en un término máximo de 48 horas.

“Nuestra finalidad no es que se suspenda, sino que se desarrolle un proceso eleccionario limpio, claro, sano y transparente, que es lo que no viene pasando en el club”, afirmó Nicosia en diálogo con Los Andes.

Según el candidato a presidente por Renovación Bodeguera el motivo de la medida se debe a que nunca les dieron un padrón electoral válido y depurado de socios habilitados para votar conforme lo dispone el estatuto. “Pese a numerosos intentos recibimos un listado de socios que no cumple con las condiciones para ser considerado padrón oficial. En ese listado están incluidos socios fallecidos y otros que no tienen la edad necesaria para poder ingresar al padrón. También figuran otros que no tienen las condiciones porque son socios fútbol o socios amateurs que no pueden ser considerados como parte del padrón según el estatuto”, explicó.

Según el estatuto del club, el padrón puede ser integrado por socios plenos activos mayores de 16 años con más de 6 meses de antigüedad.

“La existencia de padrón es imprescindible. Sin padrón no puede existir proceso electoral. Este problema lo tiene esta convocatoria del proceso electoral desde el inicio y por ende es nulo. Esto ya lo sabíamos e igual presentamos nuestra lista porque no tenemos ningún problema en cumplir con todas las normas que dispone el estatuto. El problema es que si la actual Comisión Directiva no cumple con el estatuto se hace muy difícil”, expresó Nicosia, quien además informó que pidieron la impugnación de la lista del oficialismo.

“La lista de ellos además tiene varios puntos a cuestionar. Hay cuestiones que son más éticas que legales, ya que hay parentesco entre miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. Y hay un socio que no tiene la antigüedad para poder postularse”, agregó Nicosia.

Dado el panorama, la postergación de las elecciones es casi un hecho.