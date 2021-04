El “Wachín” que apareció en la camiseta de un jugador del Tomba: ¿lo permite la AFA?

Godoy Cruz dio vuelta un partido increíble frente a Racing , en Avellaneda, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional . Y al ingresar Fabián Henríquez, en reemplazo de Ábrego (43′ del complemento), llamó la atención el apodo puesto en su camiseta. Usualmente los futbolistas llevan sus apellidos grabados debajo de los números que los identifica . Sin embargo, el mediocampista ingresó al campo de juego con el nombre de “Wachín”, lo que generó opinión y polémicas entre los hinchas , en las redes sociales.

¿Pero qué dice el reglamento de AFA al respecto? ¿Está permitido?

La respuesta es sí. Dicha dogma no dice nada sobre no llevar apodos, al contrario. Según el artículo 24, Números y Nombres en Camiseta, “las camisetas deberán llevar preferentemente en la parte superior de la espalda el nombre y/o apellido y/o apodo del jugador respectivo, no debiendo exceder el mismo una altura de 7 cm”.

Fabián "Wachín" Henríquez ingresó por Ábrego.

Por lo que Henríquez lo llevó, lo mostró y jugó porque así se identifica pese a las opiniones despertadas ayer en las imágenes de la transmisión del encuentro que finalmente ganó el Tomba (4-2), interpretando de poco serio su uso, por el término o connotación popular o callejera.

En la historia del fútbol mundial, grandes figuras no fueron reconocidas por sus nombres sino por sus apodos usándolos en sus camisetas. El caso más claro es Pelé, cuyo nombre real es Edson Arantes do Nascimento; o Ronaldinho, Ronaldo de Assís Moreira; Kaka, Ricardo Izecson dos Santos Leite; Pepe, Kleper Laverán Lima Ferreira, por nombrar algunos. Entonces por qué no lo debería hacer este pibe de Godoy Cruz, con la “19″ en el dorso.

El reglamento para esta Liga Profesional, así lo permite. Por lo que “Wachín” del Tomba entrá cuando quieras.

Los comentarios diversos en las redes sociales