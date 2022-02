Tras la primera final de la Región Cuyo, un vestuario celeste con sensaciones encontradas

El valor de la victoria en una final siempre es indiscutible. Lo que molesta, en este caso, es que Gutiérrez estuvo a segundos de terminar con una ventaja de dos goles que hubiese sido mucho más tranquilizadora para afrontar dentro de seis días el partido decisivo de la serie en San Juan.

Cristian Campagnani, el entrenador del Celeste, lógicamente coincidió en el análisis: ”Si bien sabíamos que nos enfrentábamos a un muy buen equipo, sentimos que el descuento de ellos estuvo de más porque fue sobre la hora. Pero en cuanto al desarrollo del partido creo que es un resultado justo”, comenzó diciendo el ex marcador central.

Su reflexión sobre el juego de Gutiérrez fue sin rodeos: “Nos faltó encontrar lo que nosotros venimos proponiendo y trabajando. Me preocupa más eso que el resultado. El rival juega, pero me preocupa más que la toma de decisiones nuestra no fue buena. Porque no es que Alianza salió a presionar, sino que nosotros erramos muchos pases fáciles y eso indudablemente se vio reflejado. Somos un equipo que necesita tener la pelota y hoy (por ayer) no lo pudimos hacer”, agregó Campagnani.

Consultado sobre si considera que el error fue ir a buscar el tercero en esa pelota que Arce intentó cruzar, pero el pase quedó corto, Zolorza pasó de largo y el equipo quedó partido en el retroceso, el DT respondió: “No fuimos a buscar el tercero. Estábamos defendiendo mal y la idea era tener la pelota lejos de nuestro arco y para eso hay que atacar. En mi caso me gusta esto, no tenemos un equipo para defendernos. Cometimos un error y nos convirtieron, pero también hay mérito del rival. Esto es fútbol y esa es la parte linda. Mi enojo es que no se vio la idea de juego, porque el partido lo ganamos. De hecho, somos el primer equipo que gana a Alianza en este torneo, así que hay que ser conscientes de eso también”.

Cristian Campagnani, el DT de un Celeste que sueña con el Federal A. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Además de ponderar la actuación del mercedino José Díaz (“dirigió muy bien, no hay nada que decir del árbitro”, expresó), Campagnani aseguró no temer por cuestiones vinculadas a lo extrafutbolístico en la revancha a disputarse el domingo próximo en el estadio Centenario de Santa Lucía.

“No creo que haya cuestiones extrafutbolísticas. Me ha tocado ir a Alianza y siempre fue tranquilo. Tenemos que cortar con esto de que entre Mendoza y San Juan casi siempre hay problemas. Me parece que está bueno que haya una rivalidad deportiva, pero recién lo hablaba con Luis (Pallaroni), el DT de ellos, y la verdad es que nosotros tenemos que dar otro mensaje”, consideró el entrenador.

En ese sentido, el Gringo no tiene dudas de que todo se va a dirimir en la cancha, y entre los dos mejores equipos de la región cuyana. “Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y lo bueno de esta serie es que se midieron dos equipos que intentan jugar al fútbol. Después, si nos toca ganar nosotros y pasar, que es lo que buscamos, vamos a estar contentos. Estoy tranquilo, creo que podemos hacer un buen partido”.

“Es un resultado un poco amargo porque en la última jugada nos hicieron el descuento. Estamos contentos, ganamos la primera final y ahora hay que hacerla valer en San Juan” (Ignacio Acordino, arquero de Gutiérrez)

Gutiérrez está a dos partidos de ascender al Torneo Federal A. Pero Campagnani no quiere marearse ni dar un mensaje tan osado. “En realidad, estamos un partido de jugar la final por el ascenso”, responde al mejor estilo Mostaza Merlo cuando patentó el famoso “paso a paso”.

Y en ese mismo sentido, continuó con su discurso “¿A qué equipo prefiero de la otra serie? Primero, tenemos que pasar nosotros y la verdad que va a ser muy difícil el partido que nos va a tocar en San Juan, pero nosotros vamos ganando y trataremos de sacar un resultado positivo para traernos la clasificación. Después veremos quién nos toca”.

Por último, tras informar que sus jugadores “terminaron todos muy cansados porque vienen de un desgaste muy grande, pero están todos bien”, Campagnani le dedicó el triunfo a su papá Oscar. “Esta alegría es para mi viejo, que no está pasando por un buen momento y nuestra familia sufre. Lo importante es que ahora tiene que estar muy contento”, concluyó el DT que hace unos meses dirigía a Deportivo Maipú en la Primera Nacional y hoy está a dos pasos de ascender a su eterno rival al Federal A. Cosas del fútbol.

“Estoy contento por el triunfo. En el gol, Gonzalo (Carmona) me vio justo y pude encarar y rematar, por suerte se metió ahí. Hicimos un buen partido, pero desafortunadamente nos hicieron ese gol en el último minuto de juego”. (Enzo Tejada, delantero de Gutiérrez y autor del 1-0)

Fernando Mesa: “Soñamos con ascender”

Sin dudas, Fernando Mesa es uno de los futbolistas con más sentido de pertenencia por Gutiérrez Sport Club. El primer marcador central del equipo de Campagnani ponderó la victoria, pero puso los pies sobre la tierra, aunque está claro que se ilusiona con el premio mayor.

“Creo que no hicimos un partido tan bueno como contra Fadep acá de local, pero todavía la serie está abierta y estamos tranquilos porque vamos a ir a buscar el partido a San Juan”, comenzó diciendo el defensor.

Y agregó: ”La verdad que ese gol del final choca un poco y nos va a obligar a ir un poco más alertas y atentos, pero somos un grupo que nos gusta ir a buscar sea cual sea el resultado”

Con respecto a su contrincante sanjuanino, no tuvo reparos en elogiarlo: “Alianza demostró que es un buen rival, muy duro en todas las líneas, pero hay que estar tranquilos porque todavía faltan noventa minutos y hay que ir a San Juan a hacer lo que sabemos nosotros, que es jugar al fútbol”.

Si bien Gutiérrez está a dos finales de ascender al Federal A, Mesa no quiere prometer nada antes de tiempo. “Hay que ir paso por paso, todavía nos queda ir a jugar a San Juan para jugar una final que será durísima. Todos soñamos con ascender, pero hay que ir partido a partido para poner a Gutiérrez donde se merece”.

Los hinchas del Cele coparon “La Perrera”

La Perrera fue una fiesta. Los hinchas de Gutiérrez coparon cada sector del estadio Anselmo Zingaretti. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Como en las viejas épocas. El estadio Anselmo Zingaretti de Gutiérrez lució un marco realmente espectacular. Unas cuatro mil personas se acercaron hasta “La Perrera” y armaron una fiesta inolvidable. Tanto en la platea techada como en ambas populares “no cabía un alma”. Desde San Juan también llegó una nutrida delegación para acompañar a Atlético de la Juventud Alianza. El recibimiento para el equipo dirigido por Cristian Campagnani (lluvia de papelitos, bengalas celeste y fuegos artificiales) fue digno de un equipo que quiere volver a ser del Federal “A”.