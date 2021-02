El uruguayo Sebastián Morquio, ex Maipú, y su frase shockeante: “Ayer fue el ‘Morro’ García, hoy será Morquio y pasado otro”

Sebastián Morquio se despidió del fútbol vistiendo la camiseta del Deportivo Maipú en el 2012. El defensor tuvo un breve paso por el club mendocino, aunque tuvo su momento destacado en Nacional (club de donde surgió) y en Huracán de Parque Patricios (equipo con el que obtuvo el ascenso en el 2000), entre otros. El ex futbolista viene atravesando momentos personales duros, que captan la atención y detona una alarma, al leer sus frases posteados en sus cuentas de redes sociales. El más llamativo, el que hace referencia a la muerte del Morro García , el pasado 4 de febrero.

Patota dio entender que no encuentra respuestas en el día a día. Sin trabajo, con un hijo al que no puede ver, y recientemente salido de prisión (estuvo un mes y aún está procesado) “porque su perro arañó a su madre” según contó, afirma que no fue tan loco lo del Morro y menciona la palabra “liberación”.

“Viví en el club de mí abogado porque no tengo casa. Estoy viendo en la tele un video de una playa, luz tenue y así me amasijo. Son demasiados dedos en el culo, pero si hacemos algo somos unos locos”, cuenta el ex Maipú, quien sigue con presión domiciliaria de 0 a 7 de la mañana.

Morquio es otra víctima de lo voraz y vertiginoso que podría ser jugar en lo más alto del fútbol. Y, “a diferencia de otras actividades en las que uno, momento a momento, pelea por dar el gran salto en su carrera profesional, en el fútbol quedás ‘obsoleto’ una vez colgados los botines”, confió el ex futbolista de 45 años a Radio Mitre.

“Al Morro lo mataron los directivos. Hace dos semanas pasó y hoy ya no le importa a nadie, no se habla y era un jugador importante. A quién carajo le va a importar si a mi me pasa lo mismo, en dos o tres días se olvidan”, analizó. A su vez, disparó: “Ayer fue García, hoy será Morquio y pasado otro”. De todos modos, señaló: “Creo que no me dan los huevos para hacerlo”.

Patota, quien hizo siete años de terapia en la Argentina, ahora está intentando ir a un psicólogo para que le dé una mano.

“No sé si me voy a matar. Primero no lo haría, y segundo creo que no me dan los huevos para quitarme la vida. Maradona dijo que hacerlo es de cobarde, y cómo él es mí máximo ídolo, sigo las palabras de él”, sostuvo.

Ahora, su deseo inmediato es conseguir un empleo que le permita generar ingresos para poder mantenerse sin la necesidad de pedirle ayuda a nadie. “Mi intención es trabajar en Huracán. Hablé con ellos pero quedó en nada. Pero no quiero mendigar”, puntualizó.