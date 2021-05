El uruguayo Cavani y su guiño al mundo Boca: “Yo nunca cerré la puerta, habría que preguntarle a ellos si sigue abierta”

El nombre de Edinson Cavani sonó fuerte en Boca e ilusionó a los hinchas pero el uruguayo renovó contrato por otra temporada en Manchester United y cuando todo parecía haber quedado en la nada, el delantero habló del tema, confirmó que la posibilidad fue real y dejó la puerta abierta de cara al futuro.

“Fue algo concreto, ellos me demostraron su interés y su deseo de querer tenerme en su club. Yo lo aprecio y lo aprecié y ellos saben perfectamente lo que yo siento y pienso. Fue real la posibilidad de que ellos me llevaran pero yo siempre fui muy claro”, contó el delantero de 34 años en diálogo con el programa uruguayo 2 de Punta.

Cavani tenía una cláusula de salida en junio de este año y se especuló con su regreso a Sudamérica por problemas de adaptación a la ciudad de Manchester y pocos minutos en cancha sumado a la absurda sanción por llamar “negrito” cariñosamente a un amigo en sus redes sociales.

Sin embargo, hace varios partidos que juega como titular con un gran aporte goleador que llevó al United a la final de la Europa League a disputarle el título de la Premier League al City hasta tres fechas antes del final.

“El arranque mío fue difícil acá pero no porque no jugara, fue difícil adaptarme a otro país, con un clima muy difícil, el inglés que uno no lo entiende muy bien, situaciones como la publicación en Instagram. Pero la confianza y el reconocimiento del entrenador y muchas otras cosas me hicieron pensar ‘no me puedo ir así de acá’. Te toca el corazón, el orgullo. Tratar de ganar algo en este club y dejar una huella por ese cariño sincero que recibí. Por eso decidí quedarme”, explicó el delantero con pasado en Palermo y Napoli de Italia y PSG de Francia.

Las charlas de Cavani con Riquelme

Cavani reveló que mantiene charlas con Juan Román Riquelme desde antes de ser jugador del Manchester United e incluso desde antes que el ídolo de Boca se transforme en dirigente. Ese trabajo de hormiga todavía no rindió sus frutos pero deja una puerta abierta para cuando Edi deje Europa.

“Siempre estuvo todo muy claro. Román se comunicó conmigo desde la época que yo estaba en París, hace ya unos añitos que tengo contacto con él y no para decirme ‘tenés que venirte’ sino para felicitarme, para ponerse a las órdenes, para reconocerme cosas como futbolista que a él le parece que son muy buenas y que le gustan. He tenido charlas con Román pero las cosas siempre han estado muy claras entre él y yo”, explicó Cavani.

Y agregó sobre todo lo que se dijo en estos meses, donde hasta su padre salió en los medios a hablar de su supuesto deseo de jugar en Boca: “Después está la prensa y todo lo que se arma y se habla alrededor. Eso es como siempre, hay mitad de verdad y mitad de mentiras”.

Para cerrar el capítulo de Boca en la entrevista, Cavani dejó un mensaje que al menos les permite tener esperanzas a los hinchas de verlo con la camiseta azul y oro en un futuro no tan lejano: “Yo nunca la cerré por lo menos. Habría que preguntarle a ellos si la puerta de Boca está abierta. Por lo menos de mi parte, yo he demostrado y comentado mi sentimiento. Hoy la realidad es esta, estoy acá y mi cabeza está en Manchester”.