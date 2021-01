El Turco se quedó sin invicto en el Arena Maipú

En lo que fue la primera velada profesional del año del boxeo mendocino, disputada en el Arena Maipú, el “Turco” Abraham Buonarrigo ( 8-1-0; 7 nocaut) perdió su invicto frente al fajador salteño Durval Palacio (9-0-0;6 nocauts) en las tarjetas de fallo dividido.

En otro de los combates, el represente de Medrano, Alfredo “Coki” Soto (2-0-0; 2 nocauts) se impuso por nocaut en el primer episodio ante el salteño Nelson Edgardo Ríos (1-1-0).

El púgil norteño dominó claramente la batalla de noqueadores e invictos en el combate de semifondo a seis vueltas en supermediano, claro una categoría que le pasó factura al mendocino, quien sufrió la cuenta de protección en el cuarto rounds en el cual casi se fue a la lona y luego lo salvó la campana.

Las tarjetas fueron las siguientes: Simón Juri 59 a 58 y Salvador Núñez 58,5 a 56 para Palacio. La tarjeta localista fue la Sergio Carreño; 59 a 57,5 para Buonarrigo.

Si bien en muchas ocasiones fue al frente al boxeador de Guaymallén, lejos estuvo de mandar en la contienda, porque le costó encontrar la distancia y respetó mucho la mano de su rival a partir de la segunda vuelta cuando en el final del mismo, Palacio llegó con un cros de derecha y luego combinó con un par de golpes a la zona alta del pupilo de Pablo Chacón, quien respondió a cuenta gotas porque la potencia del salteño se hizo notar.

El “Turco” salió a buscar la pelea y ya no cedió el centro del ring al norteño, quien lo esperó y contragolpeó al mendocino cuando éste buscó abrir la guardia de su rival con el jab en punta, no lo consiguió, pero fue su mejor rounds. Bounarrigo intentó ser protagonista aunque le faltó profundidad a sus combinaciones y no inquietó a su rival, pese a llegar con alguna mano aislada. Palacio, en tanto, con su potente derecha, siempre avisaba y ponía en alerta al mendocino hasta que sobre el cierre del asalto estremeció al “Turco” con un derechazo y quedó muy sentido. Cuando el salteño se preparaba para terminar su faena, él arbitro Gustavo Tomas advirtió, que el pibe del Lihué no estaba bien y le dio la cuenta de protección, tras el pase, lo salvó la campana.

En los rounds restantes el “Turco” fue pura guapeza frente a Palacio que lo dominó sin problemas y esperó un golpe para dejarlo al local en a lona, el cual nunca llegó. En síntesis, Buonarrigo terminó en pie en una categoría le queda grande todavía. Una derrota que sirve para no seguir dando ventajas.

“El Elegante” logró el título Fedebol

Brian Damián Cháves (12-1-0, 3 nocauts) conquistó el título Fedebol AMB welter, al derrotar por decisión técnica dividida en 8 asaltos, a su compatriota y campeón defensor, Franco Ocampo (13-2-0, 5 nocauts), en lo que fue el duelo estelar en el Arena Maipú. Una excelente pelea en la que Cháves dominó con buenas combinaciones que tuvieron grandes respuestas de Ocampo. Se dieron duro y ambos visitaron la lona. La pelea terminó interrumpida en el 8vo asalto cuando Ocampo recibió un cabezazo que le provocó un corte en su ceja izquierda. Cháves recibió un punto de descuento y, tras el regreso, Ocampo comenzó a sangrar y ya no pudo continuar.