El Turco García afirmó que la muerte de Maradona era evitable: “Me importa un carajo lo que me digan, pero lo tenían secuestrado”

Claudio “Turco” García volvió a referirse a la muerte de Diego Maradona y otra vez señaló a su entorno por no haber cuidado al ídolo como se merecía y necesitaba en el último tiempo por su delicado estado de salud pero también sin dar nombres apuntó que “lo tenían secuestrado” desde hace al menos una década.

“Diego estuvo secuestrado, llegué a tener entre seis o siete teléfonos distintos de Maradona porque se lo cambiaban todo el tiempo... Una vez le mandé un mensaje, me respondió pero me di cuenta que no era él por los términos que usaba... Esto es lo que pienso yo y me importa un carajo lo que me digan: la muerte de él era evitable cien por cien”, se puso serio el Turco García cuando Jey Mammón le preguntó qué opinaba sobre el famoso entorno que lo alejó de sus seres queridos.

Y siguió el Turco en América TV: “Con todo lo que le pasó a él antes, esto era como ir a arreglarse una carie... No había un desfibrilador, no había una ambulancia, la principal pastilla que tenía que tomar para el corazón no la tomaba, murió solo en un playroom que tenía un baño ecológico. Maradona era una celebridad del mundo y no estaba cuidada como tal”.

En el transcurso de la entrevista, García trató de entender qué le pasó a su amigo con el que asegura que vivió mil historias pero ninguna se puede contar y siempre bromea que se conocieron en una Iglesia por el apego a la vida nocturna que tuvieron ambos en otra época.

“Cuando las rodillas ya no le daban más ahí se bajoneó un montón, después no podía hablar bien, el cumpleaños 60 lo pasó prácticamente solo. Además hacía como diez años que él no hablaba con sus ex compañeros de 86, ni con los del 90 ni con nosotros. No dejó de hablar él, no lo dejaban hablar. Por eso digo que lo secuestraron. Ojalá se sepa toda la verdad”, explicó con dolor el Turco García quien estuvo presente junto a la familia en Casa Rosada para despedir a Diego.

“Diego no estaba bien, estaba abatido. Un tipo que era hiperactivo y prácticamente no se podía mover. Eso sumado a la pandemia y otras cosas hicieron que se bajonee. Yo no sé si te podés morir de tristeza pero te empezás a deteriorar cuando no ves a tu seres queridos y no podés hacer las cosas que hacías”, explicó el Turco García con tristeza y el cariño intacto.