El tuit viral de Gastón Edul que enloqueció a los hinchas argentinos

La gran final de este Mundial qatar 2022 está a horas de diputarse y la previa para el comienzo del duelo entre Argetina y Francia se hace eterna para millones de argentinos.

En las últimas horas, el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, sorprendió a todos en su cuenta de Twitter, donde posee más de 400 mil seguidores, con un mensaje que volvió loco a los hinchas.

El tuit de Gastón Edul

“En Doha ya es domingo. Argentina juega hoy por la final de la Copa del Mundo. Una vez más. La sexta en la historia. Argentina lo intenta de vuelta”, escribió el periodista a la medianoche del país asiático, mientras que en la Argentina eran las 18hs.

A raíz de esta publicación de Edul, todos los hinchas comenzaron a responderle con diversos comentarios, donde la mayoría de ellos hicieron alusión a la ansiedad que les provocaban las horas previas al duelo entre la Selección Argentina y Francia.

El mensaje de los hinchas a Gastón Edul

“Estoy manija”; “The Last Dance”; “Por favor que sea hoy el gran día”; “Te quiero mucho Gastón Edul”; “Gastón, no aguanto más”; “Estas haciendo un gran trabajo Gastón. Me gusta mucho. Felícitaciones, abrazos y vamos por todo”, expresaron los hinchas argentinos.

El mensaje de la Selección a horas de la gran final en Qatar

En la era de las comunicaciones, el equipo de Lionel Scaloni no es ajeno a nada de lo que sucede en las redes, y por ello, los jugadores del seleccionado recurrieron a sus cuentas personales para volcar sus sentimientos y agradecer a los hinchas.

El “Dibu” Martínez, “Papu” Gomez y Julian Alvarez son solo algunos de los jugadores que publicaron en sus cuentas la foto del equipo después de terminar el último entrenamiento de este sábado. Sin embargo, de todos ellos, el que más se explayó fue el “motorcito” del equipo: Rodrigo De Paul.

Paredes y De Paul cumplieron 50 encuentros en la selección argentina (AFA)

“Un mundial se juega cada 4 años, jugarlo es coronar todo lo que hiciste en ese tiempo con el evento más importante del mundo. En estos 4 años hemos logrado escribir páginas muy importantes de nuestro país a base de muchísimos esfuerzos, de mucha presión pero con un solo objetivo, que todos ustedes se sientan representados por este equipo, no solo que lo logramos, sino que conseguimos que todos los argentinos estemos unidos por un sueño”, expresó el volante.