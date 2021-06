Súper TC2000: el toque entre Ciarrocchi y Yannantuoni

El inicio de la final del Súper TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires estuvo marcado por el toque entre Fabián Yannantuoni y Marcelo Ciarrocchi. Eso complicó la carrera para ambos ya que debieron abandonar.

“En la entrada a los mixtos siento un toque de Ciarrocchi en la rueda trasera izquierda. Se enganchan los autos y es como que no me deja doblar y me hace hacer un trompo a la inversa de la curva”, expresó Yannantuoni sobre el toque.

Por su parte, Ciarrocchi también habló en relación al incidente: “Todo empieza en Ascari, ya que intento ir por afuera. Fabián se corre un poco, nos tocamos, le freno no a la par pero si un auto corrido de su línea y él cuando frena también se le mueve un poco y se enganchan los autos”.

Así fue la maniobra: