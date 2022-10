El análisis de la realidad de Godoy Cruz dependerá del cristal con el que se lo mire. Será cuestión de comprender, entonces, de qué forma terminar de ver el vaso del campeonato.

El hincha puede mirarlo medio lleno si contempla que hasta la quinta fecha del campeonato estuvo en zona de descenso directo, que su futuro en la categoría era incierto y que hoy podría quedar al borde de la salvación si Patronato no le gana a Colón en Santa Fe. Que a partir de la asunción de la dupla Orsi-Gómez, el equipo comenzó a ser más equilibrado y sólido en defensa, que los refuerzos (ninguno de renombre) se adaptaron al grupo rápidamente y que el equipo cosechó 34 puntos hasta el momento. Ah, y por si fuera poco, todavía conserva chances matemáticas de clasificar para la Copa Sudamericana del año próximo.

También puede observarlo medio vacío. De hecho, nadie en su sano juicio podrá negar que el equipo perdió la frescura que había mostrado hasta la fecha 16, que sólo obtuvo tres puntos de los últimos 18 y que esa racha negativa lo llevó a bajarse del último vagón del tren con el que se subía a la pelea por la primera estrella en la élite para su escudo (léase tanto en la competencia de la Liga Profesional como en la Copa Argentina).

Pero lo importante es que el vaso está. Y en la Bodega tienen suficientes razones como para hacer “chinchín” dentro de unos días. De hecho, si en la próxima fecha suma un punto ante Talleres en Córdoba, el equipo de la dupla habrá logrado el principal objetivo del semestre. Y, lo que es mejor, faltando tres fechas para el final de la temporada.

El Tomba sufre el dolor de ya no ser. Se mira al espejo y se da cuenta rápidamente que ya no es el mismo. Justamente, esa identidad que supo construir con mucho trabajo de su cuerpo técnico, que ya existía y estaba bien ganada, debería ser un reflejo en el cual mirarse. Eso sí, no haberla tenido durante todo este tiempo hubiese sido un problema grave y de pronóstico reservado.

Futbol Liga Profesional, Godoy Cruz Antonio Tomba vs. San Lorenzo de Almagro en el estadio Malvinas Argentinas de Ciudad. Los jugadores de Godoy Cruz, entran en calor antes del partido

La dupla patea el tablero, mueve el banco, busca variantes de sistema y no duerme pensando en cómo hacer para que el equipo vuelva a ser el de las primeras fechas del campeonato. Ellos, que nunca se subieron al carro del triunfalismo, saben mejor que nadie que Godoy Cruz dio varios pasos hacia atrás en estos últimos siete u ocho partidos.

La ratificación del 4-4-2 significó un espaldarazo al buen rendimiento del recuperado Tomás Badaloni en los partidos frente a Banfield. Pero también una señal elocuente de que las pruebas que se realizaron en la infructuosa búsqueda de un reemplazante para Ezequiel Bullaude. Sin los resultados deseados, la dupla probó con Castro Ponce, Vega, Burgoa y Ojeda por adentro. Sin embargo, nada de eso resultó suficiente para suplir el estilo de juego de un verdadero estratega silencioso que hacía jugar a todos.

La puesta en escena de un San Lorenzo amarrete, timorato y demasiado respetuoso estaba cantada desde mucho antes de que ambos elencos pisaran los tapones en el campo de juego del Malvinas. Desde el mismo momento en que Trucco hizo sonar su silbato, el Ciclón replegó líneas, armó un bloque bajo y apostó al plan de golpear con algún contragolpe vía Cerutti, Barrios o Bareiro.

Pero la realidad es que San Lorenzo solo tuvo una llegada clara, cuando el “Perrito” Barrios conectó un centro al área que peinó Bareiro y le quedó al “Pocho” Cerutti para convertir como hace unos días en el clásico, pero su remate fue débil y desviado.

El resto de esa primera etapa fue todo de Godoy Cruz. Ante un adversario cuya propuesta era nula, el Tomba tuvo control de pelota hasta tres cuartos de cancha. Pero el tránsito mayormente fue lento y sólo dependió de la excelsa pegada o los arranques de su capitán, quien casi convierte un gol olímpico de antología que devolvió el palo y luego Zapata atropelló para mandarla al córner.

Otro que se mostró activo en esos primeros 45′ fue Tomy Badaloni, quien tras una combinación con Ojeda sacó una mediavuelta de zurda que hizo volar a Batalla para mandarla al córner. Estaba tan activo y confiado “Badagol” que en la jugada siguiente, gestó otra acción bajándosela de pecho a Ojeda, apertura a la derecha para Castro Ponce y el “9″ llegó por sorpresa para meter un cabezazo que se fue cerca del palo derecho.

El pitazo de Silvio Trucco para pitar el final de la primera etapa y los cambios que introdujo Insúa le vinieron como anillo al dedo a San Lorenzo para salir del asedio tombino. Con los ingresos de Iván Leguizamón y Andrés Vombergar, el Cuervo adelantó líneas, se paró unos metros más adelante y cortó los circuitos ofensivos de un Godoy Cruz que sintió el esfuerzo y, como en los últimos partidos, se desmoronó física y anímicamente en el complemento.

Lo cierto es que ninguno de los dos equipos hizo nada como para mantener la atención en el partido. Lo único interesante pasó por sendos remates altos de Juan Pintado y Malcom Braida, y por un error de Silvio Trucco que levantó la temperatura de una calurosa tarde mendocina.

El árbitro marcó un penal por un supuesto agarrón del sanrafaelino Gastón Hernández a Badaloni y, ¡después de cinco minutos! lo llamó el VAR para que observara su decisión. Finalmente, el árbitro dio marcha atrás con su determinación inicial y no sancionó la pena máxima en favor del Tomba.

Después de esa situación, el partido se fue apagando lentamente. Entre un equipo (San Lorenzo) que siguió con su propuesta amarrete de minar el mediocampo de piernas y otro (Godoy Cruz) al que no se le volvió a caer una idea para lastimar a Batalla, el partido se hizo soporífero y los últimos veinte minutos prácticamente estuvieron de adorno.

Es verdad que el Tomba intentó un poco más. O un poquito en realidad, porque a pesar de los cambios que metió la dupla Orsi-Gómez, el dominio nunca estuvo claro ni mucho menos. Se prestaron la pelota y hubo más imprecisiones que aciertos.

Fue un partido feo, amarrete y deslucido. Ninguno de los dos arriesgó más de la cuenta (o no encontró cómo hacerlo) y encima los centrales de cada defensa se mostraron firmes, como para atentar aún más contra una creatividad que estuvo ausente.

Al Tomba, el último pasito hacia la salvación se le está haciendo rogar...