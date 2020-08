El Tomba vuelve con precaución y preocupación

La noticia puso paños fríos y trajo cierta tranquilidad en medio de tanta preocupación e inquietud. Casi al mismo tiempo en que se confirmaba el cuarto futbolista del plantel contagiado de coronavirus, los casi 60 testeos rápidos a los que fue sometido ayer por la mañana el plantel, cuerpo técnico y colaboradores del Tomba, dieron negativos.

El cuerpo médico del club utilizó Godoy Cruz utilizó los 45 testeos serológicos (miden los anticuerpos pero no detectan el virus en el momento, sino 30 días para atrás) que le hizo llegar la AFA y adquirió unos 40 más. ¿Y los hisopados? Según confió el doctor José Rodríguez Buteler, hace unos días habían realizados los test PCR a la gran mayoría del plantel profesional. “Los que dieron positivo están aislados”, comentó el profesional de la salud en referencia a los cuatro jóvenes futbolistas que se están recuperando en sus respectivos domicilios y permanecen en buen estado.

El primer caso en salir a la luz, el domingo pasado, fue el del zurdo volante Valentín Burgoa (19), quien emitió un comunicado en las redes sociales. Posteriormente, se conoció el polémico caso del volante derecho Marcelo Freites (22), quien fue denunciado por viajar a la localidad de Unión (San Luis) sin permiso. El propio jugador y desde su propio entorno afirman que se trasladó a General Alvear. Los otros dos futbolistas serían el defensor Agustín Álvarez (20) y el mediocampista Agustín Manzur (19), lo que finalmente se confirmará cuando el plantel retorne a los ensayos formales en predio de Coquimbito a partir del próximo lunes.

Actualmente, hay ocho casos positivos de coronavirus en la Primera División: estos cuatro casos en Godoy Cruz, Gabriel Florentín, Daniel Saggiomo (ambos de Argentinos Juniors), Mauro Molina (Independiente) y Manuel Guanini (Newell’s). Si bien desde el Tomba todavía no se comunicó la modalidad de los entrenamientos, deberán ajustarse al protocolo de AFA. En consecuencia, se dividirían en grupos de no más de seis futbolistas y se utilizarían todas las canchas del predio.

Josué Ayala, uno de los candidatos para el arco

Si bien algunos medios rosarinos dan prácticamente cerrada la transferencia a préstamo del arquero Josué Ayala a Godoy Cruz, lo concreto es que el pase todavía no está concretado ni mucho menos. Es cierto que el ex Independiente Rivadavia, quien fue suplente de Tomás Ledesma en Rosario Central durante toda la Superliga 2019/20, es del gusto del cuerpo técnico y está en carpeta junto a otros porteros, pero todavía no están decididos. “Sé que hay tratativas”, comentó escuetamente Ayala. El nombre de Matías Ibáñez ya fue descartado porque el ex Lanús renovó su vínculo con Patronato de Paraná.

Las caras nuevas.

El lunes estarán los flamantes refuerzos: Renzo Tesuri, Gonzalo Goñi y Alan Cantero. Además, “Pipe” Ramis y Jalil Elías vuelven tras sus préstamos.

Los que ya no están.

Rodrigo Rey, Christian Almeida, Jaime Ayoví, Joaquín Mateo, Richard Prieto, Ybáñez, Vella, Verdugo y Lencinas.

Las incógnitas.

¿Qué pasará con Brunetta y Merentiel? Por el primero, el club rechazó ofertas del Genk (Bélgica) y Boca. El delantero uruguayo tiene contrato vigente, pero no retornó a Mendoza.