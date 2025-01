Godoy Cruz puso primera en un año que promete ser especial por muchos aspectos. Primero por su retorno a la faz internacional, con su participación en la Copa Sudamericana, pero también por el histórico retorno al Feliciano Gambarte, donde la dirigencia especula que volverá a hacer de local a fines de febrero o principio de marzo. Toda una motivación para arrancar una nueva temporada, con Ernesto Pedernera como DT, tras ser confirmado por la dirigencia a partir del buen estreno que tuvo en la máxima categoría del fútbol nacional.

Como en cada comienzo, la dirigencia acompañó al cuerpo técnico y fue el presidente Alejandro Chapini quien encabezó la bienvenida al plantel, donde estuvieron presentes dos nuevos refuerzos: Tomás Rossi, de 25 años, y Leandro Quiroz, de 20, quienes tuvieron últimas temporadas en Nueva Chicago y Almirante Brown, respectivamente. Ambos son marcadores centrales y ya pasaron la revisión médica. Ambos futbolistas están llamados a fortalecer la defensa del equipo, una de las prioridades en este período de pretemporada.

Nicolás "Indio" Fernández es uno de los jugadores más buscados en el actual mercado de pases. Foto: Prensa Club Godoy Cruz.

También hubo bajas, y no pasaron inadvertidas. No estuvieron Pier Barrios, Lucio Falasco y Martín Luciano, desvinculados tras finalizar sus respectivos contratos y en medio de la polémica sucedida por rumores de apuestas ilegales por parte de algunos jugadores del plantel bodeguero. Tampoco estuvo el delantero Santino Andino, una de las últimas joyas de la cantera, quien se encuentra entrenando con la Selección Argentina Sub 20, con vistas al Sudamericano de Venezuela. Además, durante la jornada de ayer se confirmó la salida de Salomón Rodríguez a Colo Colo de Chile, luego de intensas negociaciones por parte de ambos clubes. El goleador uruguayo se marcha tras un buen paso por la entidad bodeguera. La otra novedad sobresaliente de la jornada tuvo que ver con Guillermo Ortiz, Andrés Meli, Mario Galeano y Matías González, quienes retornaron de sus préstamos, aunque no está claro si Pedernera los tendrá en cuenta.

El plantel seguirá entrenando con el pasar de los días y el miércoles próximo viajará a Chile para el torneo amistoso.

Triangular en Coquimbo

El primer encuentro del Expreso será frente a Universidad de Chile, que se prepara para jugar la Libertadores. Ese juego está previsto para el sábado 11 de enero, a las 20, mientras que el martes 14, a la misma hora, enfrentará al anfitrión, Coquimbo Unido.

Ambos partidos le servirán a Pedernera para evaluar al plantel actual y a los posibles refuerzos que puedan sumarse antes de esa fecha, con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al inicio de la triple competencia:la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana.