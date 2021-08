El Tomba quiere seguir con su “Fortaleza”

Motivado por la gran victoria que consiguió el fin de semana pasado ante River Plate por 2 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz se presentará esta noche a partir de las 20:15 frente al siempre complicado Lanús. El partido se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), con arbitraje de Jorge Baliño y será transmitido por la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

Godoy Cruz presentará una variante obligada respecto del encuentro frente al Millonario, ya que Matías Ramírez sufrió una lesión muscular y será reemplazado por Sebastián Lomónaco. Un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda dejó en los vestuarios al ex Ferro en el entretiempo del partido frente a River y lo marginará para esta contienda ante el equipo de Luis Zubeldía.

La otra modificación que tenía prevista realizar el entrenador de Godoy Cruz era el regreso del marcador central Guillermo Ortíz en lugar de Leonel González, quien lo reemplazó con eficacia en el último cotejo. Sin embargo, el ex Atlético Tucumán no se recuperó al cien por cien de la sobrecarga en el gemelo derecho y no viajó con la delegación de 22 futbolistas que viajaron anoche vía aérea rumbo a Capital Federal.

En ese sentido, la novedad que presentará el Tomba estará en el banco de suplentes, ya que Sebastián Méndez decidió convocar al juvenil de 20 años Facundo Alejandro Altamira (nació el 3 de agosto de 2001) quien se venía desempeñando como mediocampista en el equipo de reserva dirigido por Javier Patalano.

Los otros futbolistas que esperarán su turno entre los relevos son: Nelson Ibáñez, Ian Escobar, Gianluca Ferrari, Augusto Aguirre, Manuel Llano, Guillermo Pereira, Bruno Leyes, Valentín Burgoa, Jeison Chalá y Cristian Colmán. Tanto Pereira como el ecuatoriano Chalá todavía no debutaron oficialmente con la camiseta del Expreso.

Godoy Cruz está realizando una campaña más que aceptable en el actual campeonato. De hecho, cosechó 9 puntos (tres triunfos) sobre 15 posibles y antes de empezar esta fecha se encontraba en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Si esta noche vence a Lanús en su estadio superaría a su adversario en la tabla y escalaría hasta la tercera posición, a dos puntos del líder Independiente de Avellaneda.

En Lanús, por su parte, se esperaban los retornos al equipo del arquero Lautaro Morales, del mediocampista central Tomás Belmonte y del delantero Pedro De La Vega, quienes ya cumplieron el aislamiento tras retornar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque es muy probable que Zubeldía le ratifique la confianza al equipo que consiguió un triunfo sobre el final ante Huracán por 1-0, como visitante, con un tanto del goleador José “Pepe” Sand en tiempo de descuento.

Lanús tiene 10 puntos y si gana quedará a uno del líder, Independiente, mientras que Godoy Cruz, con 9, intentará escalar posiciones y acercarse a los primeros puestos.

El último antecedente entre Lanús y Godoy Cruz también fue en el sur bonaerense el 2 de febrero del año pasado (fecha 18va. de la Superliga) y terminó en triunfo local por 2-0.

Otro de los desafíos que afrontará Godoy Cruz en este encuentro será intentar volver a ganar en un reducto que generalmente le ha sido esquivo, ya que de las once veces que lo visitó solamente pudo triunfar en dos ocasiones : 4-1 en el Apertura 2010 y 1-0 en el Inicial 2013, que justamente fue la última vez que pudo traerse los tres puntos.

En aquella oportunidad, hace casi ocho años, el Tomba dirigido por Martín Palermo venció al Granate que conducía su gran amigo el Mellizo Guillermo Barros Schelotto. El único gol de la victoria tombina fue obra del zurdo José Luis Fernández en el comienzo del partido. Luego lo aguantó y se trajo una victoria importantísima para la campaña.

Que se repita esta noche...

=Posibles formaciones=

Lanús: Lucas Acosta, Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso y Alexandro Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Jorge Morel e Ignacio Malcorra; José Sand y José López. DT: Luis Zubeldía.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breitenbruch, Leonel González y Damián Pérez; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Sebastián Lomónaco; y Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Estadio: Lanús.

Hora: 20.15.

Árbitro: Jorge Baliño.

TV: TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.