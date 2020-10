El Tomba goleó a la Lepra, dos veces: 3-0 en ambos amistosos en Coquimbito

Después de idas y vueltas (ayer se suspendió y hoy se comunicó que se realizaba), el partido amistoso entre el Tomba y la Lepra se desarrolló en el Predio de Coquimbito a puertas cerradas, finalizó con victoria de Godoy Cruz con un global de 6 a 0.

Dos encuentros, idéntico marcador

En el primer duelo, el Expreso arrancó con Roberto Ramirez, en el arco; Hugo Silva, Gozalo Goñi, Marcelo Herrera, Leonel Gonzalez; Renzo Tesuri, Juan Andrada, Jalil Elías, Martín Ojeda; Sebastián Lomónaco y Santiago García. Mientras que la Lepra con Cristian Aracena; Carlos Araujo, Alejandro Rebola, Paolo Impini, Leonel Ferroni; Jesús Méndez, Sebastián Navarro, Daniel Imperiale; Lucas Fernández, Juan Amieva y Mauricio Sperdutti. Árbitro: Adrián Battiata.

Luego ingresaron Independiente Luciano Sánchez (por Fernández), Ángel Prudencio (Amieva) y Yair Mair (Rébola). Mientras que en el Tomba lo hicieron Ezequiel Bullaude (García; Gabriel Carrasco (Silva) y Nelson Ibáñez (Ramírez).

Apenas iniciado el partido (dos tiempos de 35 minutos) se abrió el marcador. A los 4′ con el “Morro”afinado y dos minutos después, Martín Ojeda para aumentar. No obstante el 2-0 parcial, se modificó con Lomónaco (17´) quien sumó el tercero para la goleada, la cual se mantuvo hasta el final del encuentro.

Este marcador podría haber sido mayor, de no ser por Aracena que tuvo una exigente mañana bajo los tres palos. Los de Straccia no se hallaron en el campo de juego, no lograron la circulación y precisión en velocidad en los últimos metros y eso provocó cierta molestia en el DT, quien en el segundo encuentro movió hilos que le permitieron una leve mejoría.

En la revancha, los equipos tuvieron variantes: Godoy Cruz formó con Ibáñez; Carrasco, Ferrari, Romero, Alanis; Henríquez, Pizarro, Manzur, Burgoa; González y Bullaude. E Independiente con, Damián Cebreiro; Yair Marín, Franco Abrego, Enzo Ponce y Francisco Úbeda; Sosa, Ignacio Irañeta, Félix Banega, Matías Viguet; Rivero y Ángel Prudencio. En tanto que el árbitro fue Rodrigo Marrones.

En este segundo encuentro se pudo apreciar un mejor espectáculo, más parejo en cuanto a la tenencia del balón y calidad de juego. La diferencia estuvo por un mejor orden del elenco azul, con respecto al primer partido. Sin embargo, Godoy Cruz fue más efectivo y con dos goles de Matías González y uno de Bullaude, Godoy Cruz repitió el 3-0.