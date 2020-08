El Tomba de Martínez, con dos refuerzos de Primera

Los últimos mercados de pases de Godoy Cruz suelen ser austeros, mesurados, medidos. Los futbolistas que incorpora suelen ser más “apuestas” que refuerzos de probada jerarquía en la máxima categoría del fútbol argentino, de esos que llegan, se ponen la camiseta y no la sueltan nunca más.

En el actual libro de pases, una vez más, la mira estuvo puesta en futbolistas del ascenso. De hecho, con el plantel conducido por el flamante entrenador Diego Martínez desde el lunes pasado están entrenando tres caras nuevas: Renzo Tesuri (Ferro), Gonzalo Goñi (Estudiantes de Caseros) y Alan Cantero (Peñarol de San Juan).

Sin embargo, la mejor noticia pasa por los futbolistas que emigraron hace poco más de un año en busca de mayor continuidad en otros equipos y hoy están de regreso a disposición de Godoy Cruz: el mediocampista Jalil Elías y el delantero Victorio Ramis.

Regresos de categoría

Está claro que en Coquimbito los estaban esperando con los brazos abiertos. Es que la jerarquía y experiencia (a pesar de ser jóvenes) de ambos futbolistas potencia un plantel que en el receso perdió dos figuras de la talla de Rodrigo Rey (volvió al PAOK de Grecia) y Jaime Ayoví (firmó en el Guayaquil City de Ecuador).

“Volví con muchas ganas y estoy contento. Hace un año me había ido un poco triste porque la gente siempre me trató muy bien y estoy muy agradecido por eso. En Unión de Santa Fe pasé un año muy bueno porque tuve la continuidad que necesitaba. Porque a pesar de que acá jugaba, no lo hacía en mi posición”, cuenta Jalil Elías, tirándole un ‘palito’ a Lucas Bernardi, quien lo utilizaba de lateral.

Respecto de una posible transferencia al Parma de Italia, algo que sonó con fuerza hace unas semanas, el ex Newell’s expresó: “Me llegaron los rumores de lo del Parma (Italia). Supuestamente habían quedado en que iba a llegar una oferta, pero estoy con la cabeza en Godoy Cruz y todavía tengo contrato. Esto es día a día, seguramente hablaré bien con el cuerpo técnico y el presidente y se verá lo mejor para el club”, cuenta el volante interno por derecha del Expreso.

El caso de “Pipe” Ramis es realmente curioso. Es que el ex Talleres de Córdoba tiene un promedio de gol bastante interesante en relación a la cantidad de partidos que comenzó como titular. Con la camiseta del Tomba, el cordobés apenas jugó 12 encuentros desde el arranque y convirtió nada menos que 6 goles. Es decir, ostenta un gol cada dos juegos desde el inicio. Un dato a tener en cuenta, más si se tiene en cuenta que jamás jugó como única referencia de área, su hábitat natural. “Vuelvo con la expectativa de que sea mi año, me siento cómodo en este club porque conozco a la gente y tengo muchas ganas de ayudar a poner a Godoy Cruz en donde estaba antes de irme”, avisa ‘Pipe’ tras su paso por el Bicho.

Dos "refuerzos" de otra categoría.

Mercado de pases: llega Ojeda y buscan un arquero de experiencia

En la videoconferencia de presentación oficial como nuevo DT de Godoy Cruz, Diego Martínez había anticipado que buscaban un volante interno zurdo. Ya las pocas horas le cumplieron el deseo. Martín Ojeda, 21 años, ex Huracán y Racing, llegará en las próximas horas a Mendoza para someterse a los 14 días de cuarentena obligatoria. El oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, se suma a su coterráneo Renzo Tesuri, Gonzalo Goñi, Alan Cantero. Además, en las próximas horas llegaría a la provincia el marcador central o lateral zurdo de Estudiantes de Buenos Aires, Leonel González.Ayer, en declaraciones a radio Nihuil, el DT confirmó que la intención del cuerpo técnico es incorporar un arquero con experiencia que tenga ascendencia sobre el grupo humano.

POR LOS CLUBES DE MENDOZA

Independiente Rivadavia: “Pipi” Araujo vuelve para aportar su gran jerarquía

El lateral derecho Carlos Luciano Araujo tiene todo arreglado de palabra para convertirse en el cuarto refuerzo de la Lepra, así lo confirmaron desde la dirigencia azul. El ex capitán de Huracán se encuentra en Tucumán viajará en las próximas horas a Mendoza para someterse a la cuarentena, firmar su contrato por 18 meses y ponerse a las órdenes del DT Marcelo Straccia. Araujo se suma a Juan Amieva, Paolo Impini y Leonel Ferroni.

Gimnasia y Esgrima: Alferez se acerca y van por un volante central

Si bien la semana pasada estaba lejos del acuerdo, en las últimas horas el defensor (cuyo pase pertenece a Godoy Cruz) recibió una nueva oferta económica por parte de la dirigencia del Lobo y la firma del nuevo vínculo sería inminente. Ante la salida de Iván Ramírez, la prioridad es buscar un volante central. El plantel se someterá a los testeos el 30 de agosto y el 2 de septiembre comenzarán a entrenar.

Deportivo Maipú: Fernando Moreyra es la cuarta incorporación

El marcador central zurdo, de 29 años, y una de las figuras de Sportivo Belgrano de San Francisco en el Federal A, se convirtió en la cara nueva del Cruzado de Luciano Theiler. Se suma al delantero Álvaro Veliez y a los volantes Mauro Cerutti y Diego Tonetto. Además, los jugadores del plantel anterior que firmaron un nuevo acuerdo con el club son: Alasia, Lima, Persia, Daher, Navarro, Moreno, Lamolla y Visaguirre.