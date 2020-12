El Tomba, con dos cambios y sin el “Morro” García para enfrentar a un River alternativo

El próximo sábado a las 21:30, Godoy Cruz cerrará su participación en la Zona 3 de la Copa Diego Armando Maradona visitando nada menos que a River Plate, que ya clasificado presentará un conjunto alternativo.

El Expreso, que la semana pasada cosechó su primer punto en esta competencia, está ante la gran oportunidad de empezar a cambiar la floja imagen futbolística que viene arrastrando desde hace un año y medio.

En la práctica de fútbol de ayer por la mañana, el entrenador Diego Martínez paró un equipo con dos modificaciones respecto del once que igualó 0 a 0 ante Banfield en el Malvinas Argentinas. Una de las variantes es obligada. Es que el “Morro” García no se recuperó de la luxación acromioclavicular que sufrió tras chocar con el arquero del Taladro y se encuentra realizando trabajos de fisioterapia. Otra vez, tal como sucedió cuando se enfrentaron por la primera rueda, el “Morro” García no fue convocado para enfrentar al equipo de Gallardo. Claro que en aquella oportunidad el motivo fue diferente. El uruguayo había sufrido algunos inconvenientes personales y le había solicitado unos días al entrenador Diego Martínez.

El criticado Tomás Badaloni será el reemplazante del máximo goleador de Godoy Cruz en Primea División. El pibe tiene la posibilidad de redimirse del penal errado ante River en Mendoza que hubiera significado el transitorio empate. La otra variante será la presencia de Valentín Burgoa (recuperado de una molestia física) por Ezequiel Bullaude.

En consecuencia, el equipo que puso Diego Martínez en la práctica de hoy fue el siguiente: Nelson Ibáñez; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González y Damián Pérez; Gonzalo Ábrego; Renzo Tesuri, Jalil Elías y Martín Ojeda; Valentín Burgoa; Tomás Badaloni.

Este viernes, a la 10.30 de la mañana, el plantel bodeguero viajará vía aérea rumbo a Capital Federal, donde llegará al mediodía para quedar a la espera del compromiso ante el Millonario.

El árbitro designado para ese partido es Pablo Echavarría, quien dirigió al Expreso en 6 oportunidades: el Tomba ganó 3 veces, empató una vez y cayó en 2 ocasiones. La última vez que dirigió a Godoy Cruz fue el año pasado en la derrota 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

En cuanto al historial, Godoy Cruz y River jugaron 19 veces, con 9 triunfos del Millonario y 6 del Expreso. Empataron 4 encuentros. Los de la Banda llevan una diferencia a su favor de 3 partidos sobre el Tomba.

River: Pinola será el único titular

El triunfo ante Rosario Central le dio al Millonario la tranquilidad la clasificación a la Zona Campeonato, por ende el duelo ante Godoy Cruz será simplemente para completar el calendario, pero también una buena oportunidad para aquellos jugadores suplentes que tendrán la chance de mostrarse ante Marcelo Gallardo y que sepa que puede contar con ellos para cualquier tipo de partido.

Gallardo pondrá una gran mayoría de suplentes pensando en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Nacional en el Libertadores de América. Dicho encuentro, se jugará la semana que viene y para ese encuentro podrá contar con todos aquellos futbolistas que habitualmente son titulares.

Bologna; Moreira, Sosa, Pinola, Angileri; Zuculini, Ponzio, Carrascal; Álvarez, Pratto y Girotti. Esos fueron los once que Marcelo Gallardo paró en la práctica de este jueves pensando en el duelo ante Godoy Cruz. La particularidad es la de Javier Pinola como titular, el defensor no se perdió ningún partido desde que volvió el fútbol en septiembre y es uno de los jugadores de mayor edad del plantel. También es destacable la presencia nuevamente de Jorge Moreira que se estaba poniendo a punto desde lo físico y recién sumó sus primeros minutos en el semestre ante Central.