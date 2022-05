El “Tigre” Palavecino tuvo un estreno soñado

Un exitoso debut tuvo en su salto al campo rentado, Nicolás Palavecino (1-0-0) que se impuso en fallo unánime al puntano Camilo Castagno (0-1-0) en la división semipesado, en el combate de fondo de la velada realizado en el estadio Polimeni de Las Heras. Una cartelera que se realizó en homenaje al púgil Ariel Camargo, el juvenil boxeador lasherino que falleció en enero pasado en un accidente automovilístico en Alicante (España) donde estaba residiendo desde hacía seis meses. El “León” era una de las grandes promesas del pugilato mendocino y tenía sólo 21 años cuando perdió la vida.

Además del combate de fondo, también se realizó un tope amateurs entre boxeadores del seleccionado de Chile y mendocinos frente a un numeroso público que asistió al festival organizado por la Municipalidad de Las Heras.

El “Tigre” Palavecino (77,m100kg), un salteño afincado en Mendoza desde hace 4 años,se impuso luego de cuatro intensos rounds sobre el “Centurión” Castagno (77,800kg) en un choque de debutantes, donde no se guardaron nada. El jurado local vio ganador al nacido en Tartagal, con estos guarismos; Julio Prudencio 39 a 37; Flavio Montivero 39 a 37 y Salvador Núñez 39 a 37. En tanto que la tarjeta de Más Deportes arrojó un empate 38 a 38. Es que no se sacaron muchas ventajas y si bien la contundencia del golpe del pupilo de Pablo Chacón, Palavecino, sacudieron al puntano, no lo tuvieron nunca comprometido a Castagno, un zurdo que supo aprovechar la distancia y que con el voleo de derecha y el cros de izquierda encontró el rostro del salteño a partir del tercer episodio. Es que los dos primeros fueron dominados por el anfitrión y sintió el desgaste un poco en el tercer round . Mientras que, en el cuarto, salió recuperar terreno perdido buscando las zonas blandas de su rival, quien también lo encontró de contra en un par de oportunidades. Una pelea intensa, pareja y sin especulaciones, donde el triunfo quedó en manos de Palavecino.

El resto de la cartelera. Entre los amateurs se disputaron dos títulos mendocinos juveniles, el primero de ellos fue para Nahuel González que se consagró campeón en la división de 60kg. Mientras que, en damas, la maipucina Dolores Maulen se alzó con la corona en 91kg.

En los tope de damas, Kung Sandoval de Chile venció a Rocío Morales en fallo dividido. La transandina Catalina Castro superó claramente a Soledad Ferreyra, también en fallo dividido. En tanto que Brisa Alfonso (Chacón) venció en fallo dividido a Tamara Maturana (57kg), una pelea donde la boxeadora de Chile sumó los mejores golpes. Y en uno de los mejores choques de la noche, el lavallino Ángel Arancibia superó sin objeciones al chileno Héctor Tapia. Lo propio hizo otro pupilo de Chacón, Tian Escalante (Misiones), que superó a Nicolás Rocco (Chile) y el lasherino Lautaro González derrotó al chileno Nicolás Guzmán, por RSC en el segundo asalto.