El tenista mendocino “Panchito” Bahamonde dio positivo por coronavirus al igual que su familia

El coronavirus ataca a todos, no solo a aquellas personas con una cierta edad avanzada o que presentan un problema previo de salud, sino también a los más jovenes y sanos, aquellos que se cree que el virus no los puede afectar, pero las noticias no reflejan esto.

Esta vez, la mala noticia la recibió el reconocido tenista mendocino Francisco “Panchito” Bahamonde. El deportista confirmó la noticia en su cuenta de Twitter, donde expuso que toda su familia también está infectada de Covid-19.

En sus redes, el joven expresó: “Finalmente el bicho de mierda esta adentro de mi cuerpo y del de mi familia, estamos todos bien y con muchas ganas de que esto sea una linda anécdota dentro de unos días...”.