El técnico multicampeón que sueña con dirigir en algún momento un equipo de fútbol

Es uno de los entrenadores más ganadores del hockey césped mendocino. Formó parte de procesos en Leonas, Leones y Leoncitos, y desde hace varias campañas se hizo cargo de seleccionados locales. Walter Conna viene de conseguir una nueva estrella en su vida deportiva, tras el 1-0 con el cual Mendoza venció a Córdoba en la final del Campeonato Argentino 2022. “La verdad es que estamos muy felices. Es una consagración que hizo mucho ruido. Fue muy fuerte ganarle la semifinal a Buenos Aires, algo que no se da todos los días, por eso la repercusión que tiene este título”, cuenta con orgullo, ‘Cuca’.

“Claramente esperábamos ganar en el debut. Tandil jugó en su propio campo, nos costó y cada vez que tenían la pelota la jugaban por arriba, algo que no estamos acostumbrados en Mendoza. Seguro no fue nuestro mejor partido, pero se sumó. Después, quieras o no, Tandil fue otro de los semifinalistas, lo que quiere decir que no es mal equipo”, agregó con respecto al inicio del Campeonato Argentino disputado en Santa Fe.

-El partido con Buenos Aires, en semifinales, fue el punto de inflexión para ir por el título

-Jugar con ellos una semi, siempre es importante, es el rival a vencer. Estábamos preparados mental, física y hockísticamente para hacer el mejor juego posible. Y ganarlo representó un envión anímico para el grupo, aunque eso puede ser un arma de doble filo, porque se da por entendido que estás obligado a ganar la final. Mendoza ya había pasado por esa situación, y luego perdió la definición. Era algo que se trabajó y que no queríamos repetir esa mala experiencia.

-A partir de este título, siente que Mendoza definitivamente se ganó el respeto de todo el país.

-Ni hablar, pero no solo por este título. Siempre la provincia es candidata y protagonista. Veníamos de un 2019 campeones, un 2020 sin competir por la pandemia, y de perder la final con Buenos Aires en 2021. Entonces eso habla de que estamos trabajando bien y que este título no es casualidad. También en los clubes, cuando juegan algún argentino o Liga, siempre somos protagonistas.

-Mantener lo realizado en Santa Fe, ¿será el desafío más difícil a futuro, teniendo en cuenta que algunos jugadores podrían dejar el seleccionado’

-Este grupo es probable que pierda jugadores, pero hay gente que está muy bien preparada abajo. Por eso siempre hablamos de esos procesos de los U19 o U21, que empiezan a ganar terreno y que están listos para integrar el seleccionado mayor. Por supuesto, después debemos darle mayor calidad al torneo local, seguir compitiendo en las ligas, armando equipos competitivos, y en cuanto a nosotros los entrenadores, hacer crecer a más jugadores tanto individual como colectivamente, para que lo realizado en Santa Fe no quede como un título más. Así son los procesos en todos los deportes, y Mendoza trabaja muy bien desde hace un tiempo para mantener el protagonismo.

Los jugadores de Mendoza, en una foto para el recuerdo tras darle a la provincia el tercer título de la historia en la rama masculina.

-Siente que este campeonato, es una revancha para el Conna DT

-Para nada. Es un trabajo, no busco revancha de nada. Entreno clubes y seleccionados, con metodologías parecidas y con algunos aspectos específicos para cada caso. Mi casa siempre será Mendoza y estoy realmente muy orgulloso de haber podido darle un nuevo título a la provincia.

-Estuvo un tiempo en Las Leonas, ¿cómo analiza su paso por ese seleccionado?

-No tengo dudas que fue enriquecedor como profesional y persona. Una experiencia extraordinaria. Casi dos años y medio de conocimiento y crecimiento. Haber estado en dos mundiales es algo que te marca para siempre y que te obliga a estar bien preparado para nuevos objetivos.

-Además conformó el cuerpo técnico de Los Leoncitos, otra experiencia única

-Fuimos al Mundial Junior y realizamos un gran trabajo. También estuve con Los Leones hasta el juego olímpico. Después iniciamos el proceso con los junior, y realmente estoy muy agradecido de haber podido representar al país. Fueron años importantes en lo personal, y reitero, de mucho aprendizaje.

-¿Cuál es su análisis sobre el presente del hockey nacional?

-Está bien, tiene cosas por mejorar obviamente. Leonas y Leones siguen compitiendo y estando entre los tres mejores del mundo, lo cual no es tarea fácil. Si hay que hacer algo más amplio en el interior del país, pero eso es más una decisión de la Confederación que de las ganas que tengamos los entrenadores. Debemos rearmar la estructura sólida para que continúen surgiendo jugadores y jugadoras importantes en toda la Argentina.

-¿Qué recuerda de sus inicios’

-Fueron en Peumayén, mi casa desde el lado de jugador. Luego me fui a Andino donde crecí y desarrollé mi carrera, casi todo como jugador y luego empecé mi profesión de entrenador. También tuve una experiencia en Canaria, España, donde jugué la Copa de Honor y Copa del Rey. Después competí en sudamericanos, y la verdad que no me puedo quejar. Desde que arranqué en este deporte siempre traté de incorporar conocimientos y después volcarlos en la enseñanza. Agradecido lo que pude hacer en cancha y ahora como entrenador. Soy un premiado por el deporte.

-¿Viene de una familia ligada a este deporte?

-Empecé a jugar con mi hermana melliza Mariela. Iba a verla, con 11 años y recién a los 12 o 13 empecé a formarme como jugador de hockey. Dejé el fútbol y me dediqué netamente al deporte que hoy es una pasión más allá de una fuente laboral.

EN PRIMERA PERSONA

Tiempos libres. No tengo muchos, y lo poco que tengo disfruto mi familia y amigos.

Además del hockey: Me gustaría dirigir fútbol. Es un deporte muy similar al hockey, de hecho muchas tácticas y estrategias se basan en uno y otro deporte. Ariel Holan (Universidad Católica de Chile) dejó el hockey y se volcó al fútbol y mal no le fue. Nunca tuve una propuesta firme, pero tampoco la busqué, pero es un algo que me gustaría poder cumplir.

Comida favorita: Lasagna o un buen asado.

Un libro: Aires de Libertad, que habla sobre como el deportista se dedica ciento por ciento a su actividad.

Música preferido: U2

Película: Siempre la veo y es Armageddon, con música de Aerosmith.

Familia: Pamela Forti, mi mujer, y tengo dos hijas, Micaela (26) y Amparo (16), ambas jugadores de Liceo.