El TCR South America se prepara para una nueva fecha en Alta Gracia

El TCR South America disputa una nueva fecha de su primera temporada en nuestro país. Será la séptima cita del año y la tercera en Argentina tras la carrera que se disputó en Río Cuarto con victorias de Ever Franetovich y Rodrigo Pflucker y la de Buenos Aires (Endurance), con triunfo para la dupla de Néstor Girolami y Raphael Reis.

La competencia en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia será clave para el torneo que tiene como puntero al español, Pepe Oriola con 198 unidades, seguido por los brasileños Rodrigo Baptista con 190 y Raphael Reis con 184 unidades. Más lejos en puntos, pero con un buen presente, se ubica cuarto el mejor argentino, José Manuel Sapag con 111 y el quinto es Adalberto Baptista con 98 puntos.

Una de las novedades del domingo será el debut del Peugeot 308 TCR que manejará Ernesto “Tito” Bessone. El auto será atendido por el equipo PMO Motorsport y ya tuvo su primera puesta en pista en un ensayo que realizaron días atrás en el Autódromo de Buenos Aires.

El equipo comandado por Quique Mansilla también contará con el regreso en Alta Gracia del uruguayo Santiago Urrutia con Lynk&Co. El piloto de Miguelete tuvo su debut en el TCR South America en Rivera donde logró la pole position y se quedó con el triunfo en la primera carrera del fin de semana. Luego de haber completado su temporada en el WTCR, Urrutia vuelve a la categoría sudamericana y será un piloto que habrá que tener en cuenta.

Por su parte, Fabricio Pezzini será el encargado de manejar el segundo Lynk&Co luego de haber tenido un debut destacado en la carrera de endurance de Buenos Aires donde compartió auto con Ernesto Bessone. La idea del piloto puntano es estrenar el segundo Peugeot 308 TCR en Concepción del Uruguay, última fecha del año.

El equipo PMO Motorsport anuncia a sus dos pilotos para las fechas restantes de 2021 del @tcrsouthamerica! Tenemos el agrado de dar continuidad a @FabricioPezzini y de tener otra vez con nosotros a @Santi_Urrutia

Lee los detalles en nuestro Facebook 👉 https://t.co/vfrxdvSryo pic.twitter.com/RNKhKP56lO — PMO Motorsport (@PMOMotorsport) December 1, 2021

Otra noticia para la séptima fecha será el retorno de Valdeno Brito, piloto brasileño, bicampeón de GT3 Brasil y con experiencia en el Stock Car y el Súper TC2000. Brito ya tuvo su debut en el TCR South America en la fecha de Curitiba donde fue invitado de Raphael Reis (terminaron 3°). Este fin de semana estará a bordo de uno de los Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR del equipo PropCar, mientras que la segunda unidad la manejará el argentino, Javier Manta.

La acción del TCR South America en Alta Gracia comenzará el viernes con el primer entrenamiento a las 15:40 hs, de 30 minutos de duración. El sábado a las 08:45 hs. será el segundo ensayo y a las 15:30 hs. la clasificación. El domingo se disputarán las dos carreras: La primera será a las 08:13 hs a 17 vueltas o 30 minutos y la segunda a las 10:13 hs. a 14 giros a 25 minutos como máximo de duración y serán transmitidas por TyC Sports con el equipo Carburando.