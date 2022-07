El TC2000 debe definir la plaza del 23 de octubre

Uno de los rumores que corrió por la calle de boxes de Rafaela, donde se disputó la séptima fecha de TC2000, es que todavía no está confirmado que la categoría corra en La Pedrera.

El TC2000 define en qué circuito de San Luis correrá en octubre

Es más, cuando uno mira el calendario oficial que figura en la Web de la categoría el fin de semana del 23 de octubre está a confirmar. Recordemos que en su momento cuando se dieron a conocer las fechas del 2022 el circuito en cercanías de Villa Mercedes estaba entre los nombrados.

Más allá que no esté confirmado lo de La Pedrera no significa que para ese momento del año el TC 2000 no viaje a San Luís. La presencia de la divisional en la provincia puntana es altísima.

El autódromo ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 7 cuenta con muchas posibilidades de recibir al TC 2000. De no confirmarse lo de La Pedrera es el reemplazante más firme.