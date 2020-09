El “Tata” Martino, preocupado por jugadores que no quieren jugar en seleccionado de México

El entrenador del seleccionado de fútbol de México, el argentino Gerardo “Tata” Martino, está muy preocupado por que hay muchos jugadores que se niegan a vestir la camiseta del equipo nacional, según lo reveló hoy la prensa mexicana.

“Luis Montes (del Puebla) después de una fecha FIFA me manifestó otra vez el deseo de no estar en el seleccionado, lo lamento mucho porque es el mejor jugador de la Liga MX, pero son decisiones muy personales y no hay mucho más por hacer” dijo el DT argentino al periódico MedioTiempo.

La negativa de varios jugadores, entre ellas el zaguero Hiram Mier (Guadalajara) es preocupante para Martino quien intenta encontrarle un explicación al hecho: “Quizá, no aceptan ser citados por la responsabilidad, es muy complicado imaginar el porqué un jugador rechazaría un llamado para sumarse al seleccionado”.

Martino, quien dirigió a los seleccionados de Argentina y Paraguay, y a nivel de clubes a Newell’s y al Barcelona de España, con Lionel Messi, entre otros, desde que asumió en México hace dos años ganó un título, la Copa de Oro de la Concacaf en 2019 al vencer a Estados Unidos en la final.