El Superclásico entre River y Boca ya tiene árbitro: Darío Herrera dirigirá en el Monumental

Darío Herrera fue designado por la AFA para dirigir el Superclásico del próximo domingo entre River Plate y Boca Juniors en el Monumental por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Herrera tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Diego Bonfa, mientras que Facundo Tello en el rol de cuarto árbitro.

Será la cuarta vez que este árbitro dirigirá un River-Boca: el primero fue en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2015 cuando el clásico fue suspendido en La Boca por el ataque de gas pimienta a los jugadores de River.

#Arbitraje | Se realizaron las designaciones de #Árbitros para la #Fecha7 de la #CopaBinance 🏆 Conocé aquí a los jueces y asistentes de cada encuentro 👉🏼 https://t.co/ahkRYRzXHj pic.twitter.com/zfE0NI4ju9 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 14, 2022

Luego estuvo en dos enfrentamientos por el campeonato local: en el triunfo de Boca por 1 a 0, con gol de Nicolás Lodeiro en el 2015 en Núñez; y en la victoria de River por 3 a 1 en La Bombonera con tantos de Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi en el 2017.

Mientras que Hernán Mastrángelo será el juez del partido entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba el martes a las 21.30.

La programación completa de la séptima fecha de la Copa de LPF es la siguiente:

Viernes 18 de marzo: 19.15 Aldosivi vs Patronato (Jorge Baliño) y Tigre vs Platense (Yael Falcón Pérez) y 21.30 Barracas Central vs Sarmiento (Germán Delfino).

Sábado 19 de marzo: 14.00 Lanús vs Banfield (Fernando Echenique); 16.15 San Lorenzo vs Huracán (Andrés Merlos); 18.30 Colón vs Unión (Néstor Pitana); 20.45 Independiente vs Racing (Patricio Loustau).

Domingo 20 de marzo: 14.00 Rosario Central vs Newell’s (Pablo Echavarría); 16.15 Gimnasia LP vs Estudiantes LP (Silvio Trucco) y 19.00 River vs Boca (Darío Herrera).

Lunes 21 de marzo: 19.15 Defensa y Justicia vs Arsenal (Nicolás Lamolina) y 21.30 Argentinos vs Vélez (Fernando Rapallini).

Martes 22 de marzo: 19.15 Atlético Tucumán vs Central Córdoba (Fernando Espinoza) y 21.30 Talleres vs Godoy Cruz (Hernán Mastrángelo).