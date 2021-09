El Superbike Argentino prepara su incursión al Villicum

El Superbike Argentino visitará por primera vez en el Circuito San Juan Villicum entre el 23 y el 24 de septiembre. La categoría más importante de motociclismo del país correrá en el trazado que habitualmente recibe al Campeonato Mundial de Superbike (WorldSBK).

Inaugurado el 14 de octubre de 2018, el circuito tiene una extensión de 4266 metros y 17 curvas: 10 a la izquierda y 7 a la derecha y 16 metros de ancho. El escenario cuenta con la homologación de la Federación Internacional del Motociclismo (FIM) y posee avanzadas medidas de seguridad (15 Has. de pasto, camas de leca y pianos especialmente adaptados para que puedan competir tantos autos como motos).

El Superbike Argentino visitará por primera vez el circuito sanjuanino

Además, el previo ubicado en el Valle de Tulum también dispone de un Race Control de última tecnología con cámaras que permiten a las autoridades de la prueba monitorear lo que sucede en cada sector y un Micro Hospital para la asistencia sanitaria rápida a los pilotos.

Como será la primera vez que el Superbike Argentino vaya al Villicum, no hay referencias de tiempos, pero en las contiendas del Campeonato Sanjuanino, las motos de mayor cilindrada giraban en el orden de 1.44.4. Con los neumáticos Pirelli, proveedor oficial del Superbike Argentino, seguramente esos tiempos será menores a lo largo de la fecha.

En la previa de la carrera, los pilotos de las distintas categorías del Superbike Argentino charlaron con Carburando y se refirió al autódromo que albergará la cuarta cita del calendario 2021:

Luciano Ribodino - Superbike 1000: “Es un circuito difícil, es muy técnico. Tiene curvas cerradas, curvones, otras donde hay que frenar doblando y los radios que hay que hacer no son fáciles. Es muy lindo para correr porque el piso es muy bueno. Hay que trabajar en la suspensión, la configuración de la caja y la electrónica. Si acertás en la puesta a punto sacás mucha diferencia”

Maximiliano Rocha – Súper Stock 1000: “Es un circuito de nivel internacional donde se pueden usar todos los pianos sin riesgo a caerse. El trazado me gusta mucho. Tiene curvas muy rápidas, otras lentas donde se frena doblando. Es muy técnico y eso exige mucho a los pilotos”.

Matías Amarfil - Súper Stock 1000: “Hay que conseguir que la moto sea ágil en el cambio de direcciones porque es muy técnico y trabado. Hay muchas partes donde necesitas que la moto tenga un buen cambio de dirección. Yo uso la moto con suspensiones duras porque al no tener baches, con esa configuración va bien”.

Andrés González- Súper Sport 600: “Villicum me gusta mucho, es un circuito muy técnico. Tiene partes trabadas y otras rápidas que son interesantes, así que creo que va a ser una gran carrera del Superbike Argentino”.

Alberto Cañadas – Super Stock 600: “Es un circuito totalmente diferente a los demás. Por cómo está diseñado, hay que entrar un poco más pasado y cerrarte en el medio de la curva. Con una goma como la Pirelli, que tiene más agarre, va a ser muy interesante ver cómo transitamos en el Villicum. Tenemos referencia de otra goma, así que va a ser todo nuevo”.

Aceleramos junto a Alberto Cañadas pensando en el #SBKSanJuan 💥👊🏽 pic.twitter.com/IAkTaV00ie — Superbike Argentino (@SuperbikeArg) September 14, 2021

Federico Sabatini – Super Stock 600: “Es un trazado muy técnico. En la curva 1 si entrás mal, la 2, 3 y 4 las hacés lentas. La salida a la recta es en subida y si la moto sale con pocas vueltas se pierde mucho tiempo. Después hay otra recta corta en bajada y el último sector que es muy trabado. Es muy fácil cometer errores y hay que conectar muy bien cada curva”.

Facundo Mora – R3 Cup: “Villicum es un trazado muy lindo con curvas rápidas y lentas, subidas y bajadas. En la curva 1 se frena bajando y es de casi 90°. Es muy técnico y muy lindo para los pilotos. Verdaderamente se disfruta manejar acá”.

Germán Martínez – 250cc: “El trazado es maravilloso. Tuve la oportunidad de correr y es muy técnico y lindo para manejar. Hay pasos de curva muy amplios, con muchos secretos especialmente en las curvas 1, 2 y 3”.

Gerardo Crisafulli - Stock Bike: “A criterio mío es el mejor circuito de Argentina porque está creado para las motos. Es un trazado muy técnico. Si le errás en la curva 1, después no se puede entrar bien a las siguientes porque están muy encadenadas. Tenés que tomar bien cada curva porque si no se complica mucho. En cuestión de seguridad es lo mejor que tenemos en Sudamérica. Exige mucho los frenos también y el grip que tiene es ideal para las motos ya que no se desgasta mucho e inspira confianza”.