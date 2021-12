El Superbike Argentino define su 2022

El Superbike Argentino afrontará una temporada 2022 con novedades en distintas áreas. El presidente de la Asociación Jefes de Equipo del Motociclismo de Velocidad (AJEMOV), Sergio Espejo, dialogó con Carburando y contó algunos detalles de lo que será el próximo año.

Calendario

En primera instancia, Espejo señaló cómo se definió el calendario para el campeonato que viene. “Hablando con la gerencia de AutoSport nos enteramos que el campeonato 2022 va a tener ocho fechas, que los eventos serán sábado y domingo, que comenzaremos en marzo y concluiremos en octubre, teniendo una fecha por mes, ya que a partir de noviembre está el Mundial de fútbol y no podemos hacer nada”, manifestó.

El Superbike Argentino prepara su 2022

En la misma línea, opinó sobre la alternativa de visitar a distintos trazados. “Creo que el hecho de que se abra el juego al país le da sentido al nombre del campeonato. Entiendo que por la pandemia no se podía, pero para el año que viene el panorama parece distintos. También nos dijeron que el arranque será en Buenos Aires, por lo que, hablando con todos los pilotos, hay una mayoría que no está de acuerdo por el mal estado de la pista. Hemos solicitado rever esta decisión”, expresó.

Y añadió: “Apoyamos los escenarios que hay en carpeta para el calendario, primero, porque le da un sentido federal al Superbike Argentino. Por otro lado, tenemos pistas de nivel mundialista como San Juan y Termas de Río Hondo y no podemos dejar de ir a esos circuitos. También tenemos autódromos que no son internacionales, pero están en un excelente estado como San Nicolás, Posadas, Toay, Neuquén. Tenemos variedad de autódromos y debemos aprovecharlos”.

Para cerrar el tema, el directivo resaltó de forma favorable el establecimiento de una carrera por mes. “Veo beneficioso correr una fecha por mes y creo que es lo mejor que se puede hacer. Lo que si tendríamos que ver cuáles son las fechas de los meses críticos como lo son junio, julio y agosto y a dónde vamos a correr en ese tiempo. No tienen que ser lugares donde el frío nos puede jugar en contra, así que tenemos que apuntar a ir del centro del país hacia arriba”, aseguró.

Evento

Otro de los temas que abordó Espejo fue el retorno al evento sábado y domingo, una de las cuestiones que más se reclamó durante el 2021. “Nos va a ayudar. Si bien, laboralmente, a todos los que trabajamos fuera del motociclismo nos consume entre uno y dos días laborales. A nivel espectáculo y televisión, siempre lo que se transmite es el día domingo y todos los que siguen la actividad, están más dispuestos para el domingo. Es una gran oportunidad para fortalecer la relación con los sponsors, ya que la gente dispone de tiempo para ver la carrera. En el caso de los sábados, muchas veces hay público que está trabajando cuando se disputan las competencias, lo cual nos quita un poco de audiencia”, expicó.

Categorías

A nivel deportivo, el Superbike Argentino tendrá cambios importantes y uno de ellos es la salida de las divisionales de 600cc. “Lamentablemente, no tenemos un parque que haga que la categoría sea sostenible. Hay muy pocos pilotos, no así con la cantidad de motos, pero es una divisional que a nivel edad y costos no puede competir con la 1000cc. Antes hemos tenido grillas con 25 o 30 motos y para ese entonces, el Superbike era para gente de 35 o 40 años. Esta decisión que se tomó es una consecuencia de un problema que venimos acarreando hace varias temporadas. Hubo gente que insistió durante mucho tiempo para bajar la edad de la categoría 1000cc, lo cual hizo que a muchos pilotos de 600cc les conviniera migrar de divisional, porque si bien el costo de adquirir la moto es elevado, el mantenimiento no es tan elevado como el 600cc”, afirmó.

Y siguió: “Paralelamente, está determinación va a beneficiar a los campeonatos regionales, porque las unidades siguen estando, lo que faltan son los pilotos. El hecho de que en el Supebike Argentino no haya 600cc, le va a permitir a certámenes provinciales nutrirse de protagonistas que quieran seguir en esa cilindrada. En el nacional, para todos aquellos de 600 que suban al 1000, el cual es un paso difícil, se va a hacer una categoría la cual estamos evaluando el nombre. Hasta la última fecha, estaba el Superbike 1000cc y el Súper Stock 1000, pero en 2022 se creará una divisional intermedia entre esas dos y va a tener el mismo reglamento que el SBK, pero será como un paso inferior para que los pilotos se vayan formando. Esas tres categorías van a tener una grilla conjunta, pero con podios por separado”.

También, hizo hincapié en la posibilidad de que en la R3 Cup se permita la incorporación de nuevas marcas y modelos. “En cuanto a la 300cc, se ha dado la posibilidad de homologar otras motos que sean de la misma cilindrada. CAMoD nos va a decir si las unidades que se quieran autorizar están en condiciones de integrar la categoría. Ya se le dio el visto bueno a la Apache 320, que es un producto de India, y en 2022 podrá integrar la grilla”.

“Tenemos consultas por BMW, KTM, Honda, Kawasaki y Yamaha. Lo que tenemos que hacer es mandar a la oficina técnica de CAMoD los manuales de las motos con los reglajes de fábrica y ellos dirán su la máquina es apta. Además, también establecerían que cosas se les podría modificar para hacerla competitiva”, adelantó.

Por último, Espejo le dedicó un párrafo a cómo sería la Superpole que tendría la categoría reina. “Esta semana tenemos una videoconferencia con todas las áreas de CAMoD para definir cómo serán las categorías en 2022. El promotor propone que Superbike tenga una Superpole parecida a la del Mundial. Todavía no sabemos si está prueba será el sábado por la tarde o el domingo a la mañana. La misma sería una especie de carrera de corta duración donde se podrán obtener puntos y quizás le da más movimiento al ambiente. Esto también hará que se revalué el tiempo televisivo porque una iniciativa como esta vale la pena que sea transmitida”, cerró.