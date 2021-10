El show del Dibu Martínez: desafió Aubameyang, atajó el penal y se enfureció por el gol en el rebote

Aston Villa visitó al Arsenal por la jornada 9 de la Premier League, y Emiliano Martínez volvió a hacer de las suyas en la caída de su actual equipo por 3-1 ante los Gunners. El arquero de la Selección Argentina habló en la previa del penal que ejecutó Aubameyang, lo distrajo y el delantero gabonés lo erró, pero el rebote lo benefició y logró inflar la red.

Pasado el tiempo adicional de la primera mitad, y con el marcador ya 2-0 a bajo para el conjunto villano, el árbitro Martin Atkinson, sancionó el tiro desde los doce pasos y automáticamente el ya famoso “Mirá que te como” surgió. Así como también pasó en un puñado de fechas atrás, cuando el marplatense desafiaba a Cristiano Ronaldo con un “Vení, patea vos”.

Dibu encaró al veloz atacante de Gabón para tratar de distraerlo, pero esta vez quien luce el dorsal número catorce del equipo londinense se reía ante las palabras del argentino, para que entre en escena Lacazette, el delantero francés que se puso en el medio entre ambos y el golero volvió bajo los tres palos. Cabe destacar que tanto Auba como Laca conocen -y muy bien- a Martínez, ya que los tres fueron compañeros defendiendo los colores rojo y blanco.

Dibu Martínez sigue de racha en cuanto a los penales: tercero consecutivo que no le marcan de forma directa. pic.twitter.com/NF4Sf8AlLU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2021

No obstante, mientras que el ex Borussia Dortmund tomaba carrera y se disponía a ejecutar desde los doce pasos, el arquero de la Albiceleste seguía moviéndose para intentar desefoncarlo, pero sin hacer ningún tipo de señas, ni nada por el estilo. Finalmente, la pena máxima fue detenida por el argentino, quien voló hacia su derecha, puso las mano firmes, pero dio un rebote largo que le volvió a quedar al killer gabonés y esta vez no perdonó. El Dibu se fue masticando bronca al entretiempo.