El rol que tendrá Leo Ponzio en River una vez que se retire del fútbol profesional

Leonardo Ponzio, figura clave de River Plate, anunció su retiro una vez que finalice el torneo. “Lo vengo diciendo hace bastante, ya está. Uno tiene que saber cuando llega el final y asimilarlo”, afirmó el capitán del millonario en medio de los festejos en el campo de juego. “Le di todo a este deporte. En el después, con el correr del tiempo, me daré cuenta de todo lo que pasó”, añadió.

Con esta Liga Profesional, el volante central se convirtió, junto a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, en el futbolista con más vueltas olímpicas en la historia de River, con 16 trofeos. El ex Newell’s y Zaragoza antes había conquistado Torneo Clausura 2008, Torneo Final 2014, Supercopa Argentina 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa 2019, Copa Argentina 2019 y Supercopa Argentina 2021.

De todas maneras la intención del club es que siga ligado en otra función. “Aporta mucho y queremos que continúe con nosotros”, le confió un dirigente de peso a Infobae. Los mandatarios consideran que el mediocampista tiene “otra cabeza” y que es una pieza valiosa, difícil de reemplazar y no quieren perderla. El oriundo de Las Rosas captó a la perfección los valores y el sistema de trabajo que pregona Marcelo Gallardo.

La principal opción es la de sumarse a la secretaría técnica: “Estamos abiertos al futuro, ahora quiero disfrutar los partidos que quedan. Ojalá se pueda dar esa posibilidad. Es una idea, voy a prepararme para eso”, confesó el capitán. “En River hay mucho más, veremos desde qué lado”, remarcó. Una de las ideas que sobrevuelan en el Monumental es que oficie como una especie de nexo entre el plantel y los dirigentes.

Este año fue complicado para el experimentado deportista, ya que se perdió la pretemporada y buena parte del inicio del torneo producto de una miocarditis derivada por el coronavirus. “Tuve una charla con Marcelo porque en ese momento no veía más allá, pero la charla que tuve con él hizo que siga”, develó.

Con respecto a la consagración de anoche, Ponzio afirmó: “significa muchísimo para mí, porque es un título más. Un campeonato local, que hacía un tiempo que no podíamos ganarlo. La realidad es que siempre estábamos jugando varias competencias. Este es un lugar ideal, no hay otra cosa igual. El que va a Europa a un equipo medio lo ve”, manifestó lleno de felicidad.

Según Ponzio, una de las claves para este exitoso ciclo bajo el mando de Marcelo Gallardo es que “hay una conducción, un sostén dirigencial, hay una identidad en el grupo. Hay responsabilidad de cierta gente, que es la mayor, que es la de llevar el grupo para que el resto disfrute. Uno da la cara por el otro. La convivencia. Acá no decimos que hay que hacer esto, predicamos con el ejemplo. Es todo contagio”. Y luego, añadió: “A Marcelo es fácil entenderlo porque hay una sola idea. Y si él no duda, vos no podés dudar”, señaló el futbolista.