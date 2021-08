El Rincón de Godoy Cruz: la molesta sequía de los “9″ del Tomba

La frase tuvo más semejanza a una invocación que a una simple expresión de deseo. “Necesitamos que alguno de los 9 empiece a convertir”, expresó el Gallego Méndez en la conferencia post empate ante Huracán. Lacónico y directo, el técnico de Godoy Cruz fue sincero cuando se le preguntó por la sequía goleadora de Tomás Badaloni y Cristian Colmán. Eso sí, también es cierto que un rato antes había respaldado a los tanques del equipo con el siguiente mensaje: “Las opciones las tienen, el problema es cuando no hay ocasiones. Creo que arrastran mucho las marcas y que los 9 pasan por este tipo de rachas hasta que se les abra el arco. Vienen convirtiendo seguido los volantes y eso está bien. Obvio que para un equipo que tiene aspiraciones de conseguir más puntos, es vital que los 9 empiecen a convertir”, justificó el entrenador tombino.

Sabido es que al cabo de siete encuentros del actual certamen el goleador de Godoy Cruz es Martín Ojeda (cuatro tantos), un mediapunta que se mueve por todo el frente de ataque por detrás del faro de referencia, función que tanto en este torneo como en el anterior se han repartido Tomy y el paraguayo casi en partes iguales. Para no tirar la presión sobre uno solo, el Gallego los ha ido rotando. Si uno entra de titular, el otro lo reemplaza en el complemento. Y casi como un razonamiento matemático, a pesar de la alteración en orden de los factores, el resultados viene siendo el mismo: cero gol en la portería adversaria. La pólvora de los centrodelanteros del Tomba está más mojada que nunca.

Tal como analizó Méndez, situaciones no les han faltado. Evidentemente, no se debe a una cuestión de mal funcionamiento del equipo. Porque está claro que (si bien está lejos de asemejarse al City de Guardiola) el Tomba ha mejorado ostensiblemente desde la llegada del ex adiestrador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Sin ir más lejos, el sábado pasado Colmán desperdició una situación inmejorable. A los 40′ del complemento, Marcos Díaz se pegó mal en el saque de arco y se la sirvió en bandeja a Colmán, quien luego de hacer un control largo, encaró e intentó buscar el ángulo con un remate abierto, pero el balón se fue bastante lejos del arco. Badaloni, en cambio, no contó con ninguna situación clara como para hacerle un pase a la red antes de ser sustituido a los 14′ del complemento.

Hurgando en la base de datos, las estadísticas son realmente preocupantes. Es que para encontrar el último festejo de Badagol hay que remontarse al semestre pasado, cuando marcó el 2-3 versus Arsenal en el histórico debut oficial de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte en la elite. Fue un cabezazo de pique al suelo tras un centro de Hugo Silva desde la derecha.

Si se suman todos los minutos de corrido, Cristian Colmán acumula más de diez horas sin anotar. Hizo 2 goles en el Tomba: ambos fueron a Racing, en el Cilindro, el 4 de abril pasado.

En tanto, lo del ex delantero de Dallas FC de Estados Unidos no es menos extraño y sorprendente. Porque para encontrar su último gol en el Expreso bodeguero hay que retroceder hasta su noche estelar del 4 de abril pasado cuando Godoy Cruz goleó 4-2 a Racing en Avellaneda y Colmán se despachó con un doblete que invitaba a ilusionar con un sucesor de características similares a las del inolvidable y eterno Santiago “Morro” García, quien hoy sería un número puesto en el esquema del Gallego Méndez.

Sin embargo, a más de seis meses de su desaparición física a causa de un suicidio que pudo haberse evitado, los hinchas de Godoy Cruz extrañan más que nunca el poder de fuego del ídolo uruguayo. Para colmo, la dirigencia decidió no traer ningún centrodelantero de jerarquía en el último mercado de pases. Si hasta Jaime Ayoví se autonominó para jugar en el Tomba. Sin embargo, finalmente el ecuatoriano desembarcó en Estudiantes de La Plata.

Con el juvenil Nahuel Ulariaga en plena etapa de recuperación, el sanjuanino Alan Cantero hizo doblete en la Reserva y pide pista. ¿Tendrá su chance entre los convocados?