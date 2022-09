El revolucionario sistema que utilizaría Luis Enrique pueda darle indicaciones a los jugadores de España en el Mundial de Qatar

La tecnología llegó al fútbol para quedarse y por eso los diferentes equipos comienzan a “amigarse” con situaciones que podrían ayudar en los partidos del Mundial de Qatar 2022.

En este caso la Selección de España implementó un revolucionario para que Luis Enrique le pueda dar indicaciones a sus jugadores son estar a los gritos: pequeños walkie talkies que se enganchan al chaleco que normalmente sostiene el GPS para medir los kilómetros recorridos por los futbolistas.

“Van a escuchar aquí la voz del mister. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo. Pero para darles órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones sin dejarme la garganta. Lo probamos, espero que nos sirva mucho, que les pueda servir. Incluso alguno lo podés oir, no tienen que hacer nada y aquí saldrá papá por detrás”, explicó el entrenador ante la mirada de todo el plantel.

El video mostró un resumen de las indicaciones de Enrique para algunos de los convocados como Koke, Álvaro Morata, Gavi, Rodri, entre otros. La “Furia” se prepara para enfrentar a Suiza el 24 de septiembre y a Portugal el 27 del mismo mes para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Con ocho unidades, España se mantiene en lo más alto del Grupo A2 y sueña con defender el primer puesto que lo clasifique a las semifinales del certamen.

Ya hace algunos meses el director técnico se animó a dar sus candidatos para la máxima cita del fútbol. “Argentina. La veo por encima del resto... Y Brasil también. Más que nada porque luego vendrá un medio de Brasil dirá ‘ha visto a Argentina mejor que Brasil’. Da igual lo que digas, porque se va a tergiversar. Argentina y Brasil, pero muy por encima del resto”, soltó sin rodeos.